Sok nő halogatja, pedig akár életet is menthet

A teljes betegpopulációt tekintve az ötéves várható túlélés aránya 74 százalék – hívta föl a figyelmet Horváth Zsolt az InfoRádióban.

Hozzátette: a hormonpozitív emlőrák esetében – amikor a daganat növekedését és a daganatsejtek osztódását a szervezetben természetesen jelen lévő női nemi hormonok serkentik – az ötéves várható túlélés közel 90 százalék. A tripla negatív emlőráknál, amelynek esetében a daganatsejtekből három fontos receptor hiányzik, ez az arány 65–70 százalék közötti.

„Magyarországnak a teljesítménye összemlőrák túlélés esélyét tekintve a nyugat-európai országokéval megegyező”

– fogalmazott.

Az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Mi, mentők sok mindenben tudunk segíteni, de szűrővizsgálatra nem tudunk elmenni. Magyarországon a 45 és 65 év közötti nők névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrésre, amelynek célja, hogy még a panaszok megjelenése előtt felismerjék az esetleges elváltozásokat. Szánjanak időt a szűrővizsgálatokra, és éljenek a lehetőséggel!” – fogalmazott.

A kormány most az emlőrákszűrési rendszer reformjára készül, erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt nemrégiben az Országgyűlésben.

„2018 óta csaknem 4,66 millió meghívót küldtek ki, miközben csak 1,53 millió szűrési részvételt rögzítettek. Az 50–69 éves szűrésre jogosult magyar nők csak 27,2 százaléka vett részt az előző két évben szervezett emlőszűrésben”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: ez a legalacsonyabb uniós arány. Dániában ez 82,1 százalék, Svédországban 82 százalék, Finnországban 81,6 százalék volt. Angliában a meghívásos szűrés részvételi aránya múlt évben 70,6 százalékra emelkedett.

A betegség tudományos kutatásának is vannak új eredményei. Az emlődaganat helyi kiújulásának típusa és ideje például előre jelezheti a lehetséges áttéteket – derült ki a közelmúltban a Semmelweis Egyetem gépi tanulás segítségével végzett kutatásából.

A cikk Herczeg Zsolt összefoglalója alapján készült.