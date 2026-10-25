ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 25. vasárnap Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Sok nő halogatja, pedig akár életet is menthet

Infostart / InfoRádió

Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. Magyarországon évente több mint kétezren halnak meg a betegség következtében. Az InfoRádióban Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Onkoradiológiai Központjának vezető főorvosa egyebek mellett arról beszélt, hogy a korai stádiumban felismert emlőrák eredményesen gyógyítható.

A teljes betegpopulációt tekintve az ötéves várható túlélés aránya 74 százalék – hívta föl a figyelmet Horváth Zsolt az InfoRádióban.

Hozzátette: a hormonpozitív emlőrák esetében – amikor a daganat növekedését és a daganatsejtek osztódását a szervezetben természetesen jelen lévő női nemi hormonok serkentik – az ötéves várható túlélés közel 90 százalék. A tripla negatív emlőráknál, amelynek esetében a daganatsejtekből három fontos receptor hiányzik, ez az arány 65–70 százalék közötti.

„Magyarországnak a teljesítménye összemlőrák túlélés esélyét tekintve a nyugat-európai országokéval megegyező”

– fogalmazott.

Az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Mi, mentők sok mindenben tudunk segíteni, de szűrővizsgálatra nem tudunk elmenni. Magyarországon a 45 és 65 év közötti nők névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrésre, amelynek célja, hogy még a panaszok megjelenése előtt felismerjék az esetleges elváltozásokat. Szánjanak időt a szűrővizsgálatokra, és éljenek a lehetőséggel!” – fogalmazott.

A kormány most az emlőrákszűrési rendszer reformjára készül, erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt nemrégiben az Országgyűlésben.

„2018 óta csaknem 4,66 millió meghívót küldtek ki, miközben csak 1,53 millió szűrési részvételt rögzítettek. Az 50–69 éves szűrésre jogosult magyar nők csak 27,2 százaléka vett részt az előző két évben szervezett emlőszűrésben”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: ez a legalacsonyabb uniós arány. Dániában ez 82,1 százalék, Svédországban 82 százalék, Finnországban 81,6 százalék volt. Angliában a meghívásos szűrés részvételi aránya múlt évben 70,6 százalékra emelkedett.

A betegség tudományos kutatásának is vannak új eredményei. Az emlődaganat helyi kiújulásának típusa és ideje például előre jelezheti a lehetséges áttéteket – derült ki a közelmúltban a Semmelweis Egyetem gépi tanulás segítségével végzett kutatásából.

A cikk Herczeg Zsolt összefoglalója alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Sok nő halogatja, pedig akár életet is menthet

betegség

szűrés

mellrák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Sok nő halogatja, pedig akár életet is menthet

Sok nő halogatja, pedig akár életet is menthet
Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. Magyarországon évente több mint kétezren halnak meg a betegség következtében. Az InfoRádióban Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Onkoradiológiai Központjának vezető főorvosa egyebek mellett arról beszélt, hogy a korai stádiumban felismert emlőrák eredményesen gyógyítható.
Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában

Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában

Jelentősen, 54-ről 37-re csökkent a Magyar Szövetség megyei képviselőinek száma a szlovákiai önkormányzati választásokon a szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága alapján. Dunaszerdahelyen a nem hivatalos részeredmények szerint Hájos Zoltán nyerheti a polgármester-választást.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Változik a szereposztás: új sztárok lépnek az áramtermelés színpadára

Változik a szereposztás: új sztárok lépnek az áramtermelés színpadára

A megújuló energiaforrások és akkumulátoros energiatárolók terjedésével párhuzamosan folytatódik a földgáz villamosenergia-termelésen belüli globális részarányának csökkenése. A világszerte évente telepített akkumulátor-állomány nagysága 4 év alatt nem egészen 10 GW-ról több mint 100 GW-ra nőtt, ami jóval gyorsabb növekedés, mint a nap- és szélerőműveké. Ha a jelenlegi tempó a következő években is tartósul, akkor globális beépített teljesítőképességük 2030-ban meghaladhatja a jelenlegi nemzeti célszámok összegét. Erre jó esély mutatkozik, azzal együtt, hogy az akkumulátoros energiatárolók kulcsrakész beruházási költségei három év után emelkedtek Európában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olcsóbb lehet a magyarok egyik kedvenc csokija: elismerték, hogy túl messzire mentek az áremeléssel

Olcsóbb lehet a magyarok egyik kedvenc csokija: elismerték, hogy túl messzire mentek az áremeléssel

A Lindt & Sprüngli elnöke elismerte, hogy a vállalat rosszul mérte fel a fogyasztók áremelésekre adott reakcióját.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 1,300 arrested as clashes follow another day of mass protests across France

More than 1,300 arrested as clashes follow another day of mass protests across France

Hundreds of thousands took part in demonstrations in France, with protests also taking place in other European countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 25. 11:46
Valami szétesett Magyarország felett
2026. október 25. 10:39
Simán bement a HÉV elé bringával, túlélte – vérfagyasztó videó
×
×