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HÉV-szerelvény várakozik a Batthyány téren 2025 őszén.
Nyitókép: Bucsy Levente / Infostart

Simán bement a HÉV elé bringával, túlélte – vérfagyasztó videó

Infostart

Csak erős idegzetűeknek ajánlott.

Tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre egy kerékpáros a H5-ös HÉV vonalán a napokban, a szerelvény pedig elsodorta – látható a Budapesti Autósoknál landolt felvételen.

A bicikli a HÉV alá szorult, a vonat pedig métereken át vonszolta magával.

A kerékpáros egy szerencsés reflexmozdulattal az utolsó utáni pillanatban hátraugrott, az ő állapotáról nem tudni bővebbet, mindenesetre jól megúszhatta a dolgot.

Egy közeli fedélzeti kameráról van meg az eset.

Az eset egyébként október 21-én történhetett a HÉV fővárosi szakaszán, a Köles utcai átjáróban, az észak felé tartó szerelvény előtt.

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