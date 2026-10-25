Simán bement a HÉV elé bringával, túlélte – vérfagyasztó videó

Tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre egy kerékpáros a H5-ös HÉV vonalán a napokban, a szerelvény pedig elsodorta – látható a Budapesti Autósoknál landolt felvételen.

A bicikli a HÉV alá szorult, a vonat pedig métereken át vonszolta magával.

A kerékpáros egy szerencsés reflexmozdulattal az utolsó utáni pillanatban hátraugrott, az ő állapotáról nem tudni bővebbet, mindenesetre jól megúszhatta a dolgot.

Egy közeli fedélzeti kameráról van meg az eset.

Az eset egyébként október 21-én történhetett a HÉV fővárosi szakaszán, a Köles utcai átjáróban, az észak felé tartó szerelvény előtt.