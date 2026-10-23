ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.99
usd:
326.16
bux:
142048.59
2026. október 23. péntek Gyöngyi
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Polt Péter legfőbb ügyész az Országos Bírói Tanács alakuló ülésén a Kúria épületében 2018. január 30-án.
Nyitókép: Mohai Balázs

Polt Péter megszólalt

Infostart

Csütörtök este interjút adott a Hír TV-nek, beszélt Magyar Péterről több ügy miatt is, Matolcsy Györgyről, az NVVH-ról, valamint a saját eltávolításáról az Alkotmánybíróság éléről. A miniszterelnököt egyébként nem ismeri, személyesen gondja vele nincs is.

Interjút adott csütörtök este a Hír TV-nek Polt Péter korábbi korszakos legfőbb ügyész, volt alkotmánybírósági elnök, a beszélgetést a Magyar Nemzet foglalta össze.

Elhangzott, ma sem döntene másként Magyar Péter mentelmi jogának kikérése ügyében, a miniszterelnökkel kapcsolatos telefonlopási ügyben kizárólag a tények és a jogszabályok alapján járt el, ugyanakkor rögzítette, nincs személyes konfliktusa a miniszterelnökkel, soha nem is találkoztak.

A beszélgetésben téma volt az AB éléről történt korhatáros eltávolítása is, az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, a beadvány hamarosan kész, arra koncentrál, hogy több joga is sérült.

Élesen bírálta az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), amely szerinte gyengíti az ügyészséget, intézményi rivalizálást lát, az ügyészség márpedig gyengült szerinte azzal, hogy ügyészek átigazoltak az új szervezethez, ráadásul az NVVH felesleges közkiadás is, Szlovákiában pedig az ottani különleges ügyész munkája a saját letartóztatásához vezetett.

A Hír TV műsorában a Völner–Schadl-ügy is előkerült, különösen annak kapcsán, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője a parlamenti vizsgálóbizottság előtt beszélt Varga Judit volt igazságügyi miniszter esetleges titkos együttműködőként történő bevonásáról. Polt Péter megerősítette, hogy valóban felmerült ez a lehetőség, de végül nem tartották szükségesnek. A volt legfőbb ügyész szerint Varga Judit bevonásának az lett volna a célja, hogy további bizonyítékokat szerezzenek a későbbi gyanúsításokhoz és vádemeléshez. Erre azonban állítása szerint nem volt szükség, mert a rendelkezésre álló egyéb nyomozati eszközökkel is elegendő bizonyítékot sikerült összegyűjteni.

Az interjúban a Matolcsy György volt jegybankelnököt érintő büntetőeljárásról és a vele szemben alkalmazott kényszerintézkedésekről is kérdezték Polt Pétert. A volt legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy a jelenlegi eljárás részleteit nem ismeri, ezért nem kívánja minősíteni az ügyészség döntéseit. Ugyanakkor vitatta azt a felvetést, hogy az ügyészség több mint egy évtizeden keresztül eredménytelenül foglalkozott volna a most vizsgált üggyel.

Hangsúlyozta: bízik az ügyészség szakmai munkájában, és abban, hogy a döntéseket továbbra is a tények és a törvények alapján hozzák meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Polt Péter megszólalt

interjú

polt péter

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hack Péter: Matolcsy György nincs még rabruhában, akár házi őrizetbe is kerülhet – a büntetőeljárás részletei

Hack Péter: Matolcsy György nincs még rabruhában, akár házi őrizetbe is kerülhet – a büntetőeljárás részletei

A bíróság várhatóan pénteken dönt az őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök kapcsán arról, hogy letartóztatják-e. Hack Péter, az ELTE emeritus professzora, a Büntetőeljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék oktatója tisztázta, a gyanúsításban szereplő bűncselekmény súlya indokolja-e a fogságot, vagy ez-e a normális ügymenet.
 

Polt Péter megszólalt

19.56: felgyulladt a forradalom lángja, Vitézy Dávidnak ötlete támadt

19.56: felgyulladt a forradalom lángja, Vitézy Dávidnak ötlete támadt

A kormányfő ez alkalommal arra emlékeztetett, amit tavaly remélt: erős, demokratikus, szuverén, független Magyarországon lehet majd ünnepelni ezt a kerek évfordulót, 1956 70. évfordulóját. A láng meggyújtásában ott van Magyar Péter elmondása szerint az öröm, hogy elmondhatjuk, köszönjük, hogy gyermekeink köztünk lehetnek, és szabadon kérdezhetnek, megismerhetik azok történetét, akiknek annyi köszönettel tartozunk.
 

„Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

Baka András: gondoskodni kell 1956 eszméjének és tanulságainak továbbadásáról

Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára

Így lesznek nyitva a boltok és a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

Forgalomkorlátozások a fővárosban csütörtökön és pénteken

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a nyers tejből kész termék? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Kozma Barnabás
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minimálbér: megtudtuk, hogy nagyon messze vannak egymástól a felek

Minimálbér: megtudtuk, hogy nagyon messze vannak egymástól a felek

A vállalatok hallani sem szeretnének arról, hogy jelentősen emelkedik jövőre a minimálbér. A munkavállalói oldal képviselői viszont kétszámjegyű béremelést szeretnének. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) e heti találkozóján olyan messze voltak az álláspontok, mint Makó Jeruzsálemtől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Furcsa ellentmondás a magyar munkaerőpiacon: egyszerre nő a foglalkoztatottság és a munkanélküliség

Furcsa ellentmondás a magyar munkaerőpiacon: egyszerre nő a foglalkoztatottság és a munkanélküliség

Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, a magyar munkaerőpiacon egyszerre emelkedik a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Musk has restored access to Ukraine's Starlink network

Trump says Musk has restored access to Ukraine's Starlink network

Ukraine relies on Starlink for a range of military uses - its owner Elon Musk has repeatedly denied restricting access.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 22. 22:10
Kulcskérdés, hogy sikerül-e a beruházásokat beindítani a Magyar Bankszövetség elnöke szerint
2026. október 22. 21:52
Kartellezés gyanúja miatt bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál Zugló polgármestere
×
×