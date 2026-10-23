Polt Péter megszólalt

Interjút adott csütörtök este a Hír TV-nek Polt Péter korábbi korszakos legfőbb ügyész, volt alkotmánybírósági elnök, a beszélgetést a Magyar Nemzet foglalta össze.

Elhangzott, ma sem döntene másként Magyar Péter mentelmi jogának kikérése ügyében, a miniszterelnökkel kapcsolatos telefonlopási ügyben kizárólag a tények és a jogszabályok alapján járt el, ugyanakkor rögzítette, nincs személyes konfliktusa a miniszterelnökkel, soha nem is találkoztak.

A beszélgetésben téma volt az AB éléről történt korhatáros eltávolítása is, az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, a beadvány hamarosan kész, arra koncentrál, hogy több joga is sérült.

Élesen bírálta az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), amely szerinte gyengíti az ügyészséget, intézményi rivalizálást lát, az ügyészség márpedig gyengült szerinte azzal, hogy ügyészek átigazoltak az új szervezethez, ráadásul az NVVH felesleges közkiadás is, Szlovákiában pedig az ottani különleges ügyész munkája a saját letartóztatásához vezetett.

A Hír TV műsorában a Völner–Schadl-ügy is előkerült, különösen annak kapcsán, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője a parlamenti vizsgálóbizottság előtt beszélt Varga Judit volt igazságügyi miniszter esetleges titkos együttműködőként történő bevonásáról. Polt Péter megerősítette, hogy valóban felmerült ez a lehetőség, de végül nem tartották szükségesnek. A volt legfőbb ügyész szerint Varga Judit bevonásának az lett volna a célja, hogy további bizonyítékokat szerezzenek a későbbi gyanúsításokhoz és vádemeléshez. Erre azonban állítása szerint nem volt szükség, mert a rendelkezésre álló egyéb nyomozati eszközökkel is elegendő bizonyítékot sikerült összegyűjteni.

Az interjúban a Matolcsy György volt jegybankelnököt érintő büntetőeljárásról és a vele szemben alkalmazott kényszerintézkedésekről is kérdezték Polt Pétert. A volt legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy a jelenlegi eljárás részleteit nem ismeri, ezért nem kívánja minősíteni az ügyészség döntéseit. Ugyanakkor vitatta azt a felvetést, hogy az ügyészség több mint egy évtizeden keresztül eredménytelenül foglalkozott volna a most vizsgált üggyel.

Hangsúlyozta: bízik az ügyészség szakmai munkájában, és abban, hogy a döntéseket továbbra is a tények és a törvények alapján hozzák meg.