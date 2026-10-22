Tisztítják a Rákóczi hidat szombaton

A délelőtti műszakban 06:30-13:30 között a híd déli, Budáról Pestre vezető, a délutáni műszakban 14:30-20:00 óra között az északi, Pestről Budára vezető oldalt mossák.

A tisztítás idején egy-egy forgalmi sávot ideiglenesen lezárnak. A Budapesti Közművek arra kéri a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a takarítást végző munkatársakra. A Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel tisztítja meg Budapest kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat is.