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A Rákóczi híd és az újjáépülő déli összekötő vasúti híd a Mol épülő székházából fotózva 2021. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Tisztítják a Rákóczi hidat szombaton

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az idei hídmosási program befejezéseként szombaton a Rákóczi hidat tisztítják meg az FKF köztisztasági Divízió munkatársai – közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

A délelőtti műszakban 06:30-13:30 között a híd déli, Budáról Pestre vezető, a délutáni műszakban 14:30-20:00 óra között az északi, Pestről Budára vezető oldalt mossák.

A tisztítás idején egy-egy forgalmi sávot ideiglenesen lezárnak. A Budapesti Közművek arra kéri a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a takarítást végző munkatársakra. A Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel tisztítja meg Budapest kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat is.

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Kezdőlap    Belföld    Tisztítják a Rákóczi hidat szombaton

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