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A nemzeti lobogó az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péter a Kossuth térre hívott mindenkit – videó

Infostart / MTI

Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom alkalmából a magyar szabadság közös ünneplésére hív mindenkit a Facebook-oldalán közzétett szerda esti videóüzenetében. A rendezvény október 23-án fél 4-kor Budapesten, a Kossuth téren veszi kezdetét.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy nincs felemelőbb érzés, mint napra pontosan 70 évvel az 1956-os forradalom kitörése után összegyűlni a Kossuth téren, és együtt ünnepelni a magyar szabadságot. „Ott állni, ahol a hősök álltak. Azok a hősök, akik a hazánkért küzdöttek, és büszkén kimondani a szabad, demokratikus, erős és független Magyarország köszönetet mond nekik. Hogy a harcuk nem volt hiábavaló, a forradalom győzött. Október 23-án pénteken erre hívlak benneteket. Találkozzunk délután fél négykor Budapesten a Kossuth téren” – mondta.

Arra hívott mindenkit, hogy töltsék meg újra azt a teret, ahol 70 évvel ezelőtt a magyarok világtörténelmet írtak. Úgy fogalmazott: ünnepeljük meg együtt, hogy egy olyan hazában élhetjük át ezt az évfordulót, amelyik kivívta a szabadságát, megvédte a demokráciáját, erősebb és szuverénebb, mint valaha, amely legalább olyan büszkén tekinthet vissza a hőseire, mint amilyen büszkén ma kimondhatja, köszönjük a 70 évvel ezelőtti áldozatukat. A hazaszeretetük és a hősiességük nem volt hiábavaló – fogalmazott.

Felidézte: egy éve arra hívta az embereket, hogy képzeljék el, az idei 2026-os október 23-án már egy összetartó, szabad, szabadon ünneplő nemzetként találkozhatnak. Idén tavasszal magyarok millióival együtt elindultunk ezen az úton – mondta. Most pedig itt az alkalom, hogy együtt ünnepeljük mindazt, ami összeköt bennünket: a hazánkat, a szabadságunkat és a közös jövőnket – tette hozzá.

Ismertetése szerint már október 22-én elkezdik a közös ünneplést. Délután négykor a Műegyetemnél fáklyás menettel emlékeznek azokra a bátor egyetemistákra, akik nélkül nem lett volna '56, és akikhez aztán megannyi gyári munkás, édesanya, kiskamasz vagy éppen vidéki földműves csatlakozott. Szintén csütörtökön 5 órakor a Bem téren emlékeznek arra, ahonnan minden indult. Este 19 óra 56 perckor pedig a Nagy Imre téren meggyújtják a forradalom lángját – sorolta.

Október 23-án az egész napos családi programok után délután fél 4-kor pedig a budapesti a Kossuth térre hívott mindenkit. „Hozzátok el a családotokat, hívjátok el a barátaitokat. Éljük át együtt, mit jelent, ha győz a forradalom. Jöjjetek az ország minden részéből, és hozzatok magatokkal magyar zászlót. Legyen ott minden nemzedék, a forradalom tanúitól egészen a gyerekekig, akik most ismerkednek 1956 csodálatos történetével” – mondta a videójában.

Kiemelte: 1956 egy állócsillag, de nem csak Magyarország egén. Fénye elért a pesti utcáktól a legkisebb magyar falvakig, átragyogott a lezárt határokon, át a vasfüggönyön, tengereken és az óceánokon túlra – folytatta. Hozzátette: a világ megtanulta, mit jelent a magyarok szabadságszeretete. Ennek a fénynek az ereje minden percben velünk van – mondta. Túlragyogott a diktatúra évtizedein, új nemzedékekhez ért el, új évszázadba, az új évezredbe is – fűzte hozzá. A nagyszüleinktől a szüleinkig, tőlük hozzánk, és rajtunk keresztül a gyerekeinkhez is. Egy világnak tanította meg Szeles Erika, Mindszenty József, Nagy Imre, Mansfeld Péter, Tóth Ilona, Angyal István, Rusznyai Árpád, megannyi, megannyi hős, mindörökre, hogy mire képes egy nemzet, amikor felismeri a saját erejét.

„Honfitársaim, találkozzunk október 23-án fél 4-kor Budapesten a Kossuth téren, azon a téren, ahol eldőlt, forradalom van. Emlékezzünk hálával, ünnepeljünk örömmel és mutassuk meg, milyen az, amikor egy nemzet büszke a hazájára” – zárta az üzenetét.

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