ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.05
usd:
326.39
bux:
142048.59
2026. október 22. csütörtök Előd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robotkarok egy autógyár összeszerelő gépsorán.
Nyitókép: Pexels

Kulcskérdés, hogy sikerül-e a beruházásokat beindítani a Magyar Bankszövetség elnöke szerint

Infostart / MTI

Kulcskérdésnek nevezte a gazdaság szempontjából a beruházások beindulását a következő hónapokban a Magyar Bankszövetség elnöke, aki a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában nyilatkozott csütörtökön.

A gazdaság kulcskérdése, hogy a következő hat-kilenc hónapban sikerül-e „beruházási boomot" elérni, ezen keresztül a GDP-t növelni – mondta Jelasity Radován.

A szövetség elnöke, aki az Erste Bank elnök-vezérigazgatója is, a vállalati hitelállomány-bővülés akadályának nevezte, hogy Magyarországon az utóbbi két-három évben „földbe álltak" a beruházások. Mindenki várja az irányt, ebben nagy segítség lesz az új költségvetés – jelezte.

Hozzátette, a vállalatoknak jelenleg több a betéte, mint a hitele, ám reményei szerint az állami programok is azt segítik majd, hogy a jövőben a befektetők merészebben nyúljanak a pénzükhöz.

A szakember a gazdaság kulcskérdéseként szólt arról, hogy sikerül-e a beruházásokat beindítani. Sokkal könnyebb lesz 2030-ban elérni a 2,8-3 százalékos költségvetési hiánycélt, ha közben jelentősen nő a gazdaság – mutatott rá.

Jelasity Radován, a 2027-es költségvetést értékelve elmondta, az óvatosan optimista, reális GDP-növekedéssel számol, a kiadások és bevételek össze vannak benne hangolva.

Ha a költségvetésben meghatározott számokat sikerül elérni, az a bankoknak is jót tesz majd – közölte.

Hozzáfűzte, az is látszik, hogy a mostani kormány „lassan, de biztosan" kivezeti a korábbi kormányzat eszköztárát, megjegyezte azonban: reménykedett abban, hogy a korábbi, unortodox gazdaságpolitika hamarabb elkezd változni. Méltatta ellenben, hogy újraindul a lakástakarékpénztárak állami támogatása, összegezve pedig elmondta: bizakodó a költségvetést illetően.

Arra a kérdésre, hogy mekkora terhet jelentenek a magyarországi bankoknak a bankadó, a kamatstop és a tranzakciós illeték, elmondta, jelenleg a bankszektor effektív adózási rátája 45 százalék. A bankok ennek lassú, de biztos csökkentésében reménykednek, a szektor nyereségessége ugyanis az extra terhek bevezetése óta megfeleződött, míg az extraprofitadó megduplázódott – jelezte.

A lakástámogatásokról szólva felidézte, hogy a közgazdászok „vakarták a fejüket", amikor az egy évvel ezelőtt bevezetett fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel keretrendszerét nagyon nagylelkűen szabta meg az akkori kormány. Ez nagyon sok pénzbe kerül az adófizetőknek, ezért felelősségteljes húzás, hogy most úgy döntött a kormány, csak az újépítésű lakások vásárlásánál támogatja a 3 százalékos hitelt – értékelt.

Jelasity Radován elmondta, jelenleg az ú építésű ingatlanokra felvett hitelek 70-80 százaléka fix 3 százalékos kamatozású. Ez biztosan át fog alakulni, és remélhetőleg sokkal több lesz majd a piaci alapú hitel – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta: a bankszektor nem az államilag támogatott programokból él, ezekről szívesen lemondana, főleg akkor, ha ennek fejében nem kellene extra adókat fizetnie. Az igazi út előre a piaci alapú, nem pedig az adófizetői pénzből támogatott hitelezés – emelte ki.

Elmondta azt is, hogy lehetségesnek látja a piaci hitelezés fellendítését. Ma Magyarországon nem az a kérdés, hogy csökkenti-e a jegybank a referencia kamatot, hogy csökkennek-e a hozamok, hanem csak az a kérdés, hogy mikor. Jelenleg a negatív világgazdasági folyamatok okozzák csak, hogy ez a csökkenés nem gyorsabb – fejtette ki.

Kiemelte, a bankszektor bízik abban, hogy mielőbb megtörténik a kamatcsökkenés, amely a költségvetésbe vetett bizalom jelentős erősödéséhez is hozzájárulhat.

A gazdaság kilátásait illetően jelenleg a bankszektor és a kormány előrejelzései egybeesnek, „mindenki ugyanabból a kottából játszik" – mondta el Jelasity Radován, aki a bankok és a kormány közötti kommunikációt is fairnek és transzparensnek a értékelte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kulcskérdés, hogy sikerül-e a beruházásokat beindítani a Magyar Bankszövetség elnöke szerint

gazdaság

magyar bankszövetség

beruházások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hack Péter: Matolcsy György nincs még rabruhában, akár házi őrizetbe is kerülhet – a büntetőeljárás részletei

Hack Péter: Matolcsy György nincs még rabruhában, akár házi őrizetbe is kerülhet – a büntetőeljárás részletei

A bíróság várhatóan pénteken dönt az őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök kapcsán arról, hogy letartóztatják-e. Hack Péter, az ELTE emeritus professzora, a Büntetőeljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék oktatója tisztázta, a gyanúsításban szereplő bűncselekmény súlya indokolja-e a fogságot, vagy ez-e a normális ügymenet.
19.56: felgyulladt a forradalom lángja, Vitézy Dávidnak ötlete támadt

19.56: felgyulladt a forradalom lángja, Vitézy Dávidnak ötlete támadt

A kormányfő ez alkalommal arra emlékeztetett, amit tavaly remélt: erős, demokratikus, szuverén, független Magyarországon lehet majd ünnepelni ezt a kerek évfordulót, 1956 70. évfordulóját. A láng meggyújtásában ott van Magyar Péter elmondása szerint az öröm, hogy elmondhatjuk, köszönjük, hogy gyermekeink köztünk lehetnek, és szabadon kérdezhetnek, megismerhetik azok történetét, akiknek annyi köszönettel tartozunk.
 

„Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

Baka András: gondoskodni kell 1956 eszméjének és tanulságainak továbbadásáról

Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára

Így lesznek nyitva a boltok és a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

Forgalomkorlátozások a fővárosban csütörtökön és pénteken

A magyar kultúra és tudomány kiemelkedő alakjai kaptak kitüntetést október 23-a alkalmából

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a nyers tejből kész termék? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Kozma Barnabás
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minimálbér: megtudtuk, hogy nagyon messze vannak egymástól a felek

Minimálbér: megtudtuk, hogy nagyon messze vannak egymástól a felek

A vállalatok hallani sem szeretnének arról, hogy jelentősen emelkedik jövőre a minimálbér. A munkavállalói oldal képviselői viszont kétszámjegyű béremelést szeretnének. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) e heti találkozóján olyan messze voltak az álláspontok, mint Makó Jeruzsálemtől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Furcsa ellentmondás a magyar munkaerőpiacon: egyszerre nő a foglalkoztatottság és a munkanélküliség

Furcsa ellentmondás a magyar munkaerőpiacon: egyszerre nő a foglalkoztatottság és a munkanélküliség

Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, a magyar munkaerőpiacon egyszerre emelkedik a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma.

BBC
Business Sport Travel Science
Race to update services' computer systems after cyber-security flaw found

Race to update services' computer systems after cyber-security flaw found

Websites were taken offline after the developers of programming language PHP said "critical vulnerabilities" had been discovered.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 22. 21:52
Kartellezés gyanúja miatt bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál Zugló polgármestere
2026. október 22. 21:33
Ruszin-Szendi Romulusz: mintegy 100 milliárd forinttal több forráshoz jut a Magyar Honvédség
×
×