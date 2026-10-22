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Félárbócon a nemzeti lobogó az Országház elõtti Kossuth Lajos téren az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 69. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon, 2025. november 4-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Forgalomkorlátozások a fővárosban csütörtökön és pénteken

Infostart / MTI

A közösségi közlekedést is érintő lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani a közlekedőknek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján sorra kerülő megemlékezések, illetve a delegációk mozgása miatt Budapest belvárosában csütörtökön és pénteken – tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Azt írták, hogy október 22-én ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, majd fáklyás felvonulás indul a Bem József térre.

Október 23-án reggel a Kossuth Lajos téren lesz ünnepélyes zászlófelvonás, majd egész nap programok várják az érdeklődőket. Az Andrássy úton a Deák Ferenc tértől a Hősök teréig kell lezárásokra számítani egész nap.

Változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. A BKK ezért a metrók és a 4-6-os villamosok használatát javasolja. A 2-es metró és a 2-es villamos a megszokottnál sűrűbben jár majd – sorolták.

A valós idejű és a tervezett forgalmi változásokat, valamint a legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep weboldalon lehet követni – közölte a BKK.

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