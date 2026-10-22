Forgalomkorlátozások a fővárosban csütörtökön és pénteken

Azt írták, hogy október 22-én ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, majd fáklyás felvonulás indul a Bem József térre.

Október 23-án reggel a Kossuth Lajos téren lesz ünnepélyes zászlófelvonás, majd egész nap programok várják az érdeklődőket. Az Andrássy úton a Deák Ferenc tértől a Hősök teréig kell lezárásokra számítani egész nap.

Változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. A BKK ezért a metrók és a 4-6-os villamosok használatát javasolja. A 2-es metró és a 2-es villamos a megszokottnál sűrűbben jár majd – sorolták.

A valós idejű és a tervezett forgalmi változásokat, valamint a legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep weboldalon lehet követni – közölte a BKK.