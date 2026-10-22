Folytatódik az óbudai gázgyárban a kármentesítés

Az Alkotmánybíróság (Ab) kedden alaptörvényellenesnek mondta ki, és megsemmisítette a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet egyik paragrafusát az óbudai gázgyár elmaradt kármentesítése kapcsán kihirdetett határozatában.

Az indoklás szerint a megsemmisített szabály veszélyeztette az egészséges környezethez való jog érvényesítését, hozzájárult a talaj és a felszín alatti vizek állapotának romlásához, automatikusan biztosította a kötelezett számára a kármentesítés végrehajtásának elmaradása esetén a határidő meghosszabbítását.

Az ügyben a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. a kötelezett.

Az MVM Next reagálásában hangsúlyozta: „elkötelezett amellett, hogy az egykori Óbudai Gázgyár területén több évtizede fennálló környezeti probléma mielőbb rendeződjön, ennek érdekében együttműködik minden érintettel.”