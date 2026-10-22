30 milliárd forintos átutalást kapott a számlájára Budapest

Kiss Ambrus azt mondta, a támogatást átutalták, így jelenleg a fővárosi önkormányzatnak 30 milliárd forint áll rendelkezésére.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) október elsejei ülésén több megállapodás is született a kormány és a főváros között. Ezek között szerepelt Budapest egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatása. A fővárosnak erre az évre még szolidaritási hozzájárulás címén 90 milliárd forint befizetési kötelezettsége volt, így ezt az összeget levonták, nem utalták át az önkormányzatnak.

Kiss Ambrus elmondta, az iparűzési adóbevételek megérkezésével és a kifizetések miatt a rendelkezésükre álló 30 milliárdos össze a következő időszakban nyilvánvalóan változik majd.

A támogatás megérkezésével „élesítik” a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke ügyében indult perektől való elállást, így azok lezárulnak – közölte a főigazgató, aki megjegyezte azt is: az Alkotmánybíróság az ügyben meghozott korábbi döntése alapján teljesen egyértelmű, hogy új alapokra kell helyezni a szolidaritási hozzájárulás rendszerét.

Közölte, a Fővárosi Közgyűlés jövő pénteki ülésének napirendjén szerepel a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) kapcsolatos döntés, hiszen a BKK regionális, az állammal közös közlekedésszervezővé alakul az FKT-ülésen elfogadott, erre vonatkozó megállapodás alapján.

Kiss Ambrus ismertetése szerint a testület tárgyalhat majd egy javaslatot, amely a hőség és az energiaválság tanulságai alapján jogszabály-módosítási javaslatcsomag felterjesztésére vonatkozik.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mikor lehet Budapestnek főpolgármester-helyettese, Kiss Ambrus emlékeztetett: a bíróság felkérte a kormányhivatalt, hogy oldja meg ezt a problémát. A főváros 2024 októbere óta „üzemel” főpolgármester-helyettes nélkül, és a kormányhivatal még nem döntött, hogy kit nevez ki – mondta.