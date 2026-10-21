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Nyitókép: Mikhail Yakovlev/Getty Images

Vitézy Dávid: ötször több pénz jut a közutak felújítására, mint eddig

Infostart / MTI

A jövő évi költségvetésben ötször több pénz jut az országos közutak felújítására: az Orbán-kormány alatt biztosított 20 milliárd helyett 100 milliárd forint – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Vitézy Dávid elmondta: a 2027-es költségvetési javaslatban lényegesen több pénz jut az utak felújítása mellett a vasutak és állomások rekonstrukciójára, az európai uniós forrásból induló vasútépítések önrészére, lakhatásra, valamint újlakás-vásárlási és lakásfelújítási programok finanszírozására.

A miniszter kifejtette, hogy két és félszeresére – 30-ról 80 milliárd forintra – növelik a MÁV éves felújítási és beruházási keretét, amiből a „lassújel-megszüntetések", pályafelújítások, állomásrekonstrukciók zajlanak, és biztosítja a kormány az önrészt ahhoz a több ezer milliárd forintnyi uniós támogatáshoz, ami vasútfejlesztésre érkezik.

Hozzátette, hogy ezek közül több fejlesztés is csak 2028-ra, 2029-re vagy 2030-ra valósul meg, mert ki kell írni közbeszerzéseket, be kell fejezni a tervezéseket, de a nagy vasúti beruházások megindításához lesz forrás.

Kitért arra, hogy elindul a Wekerle Plusz lakásépítés-támogató rendszer, ahol bérlakásépítést, megfizethető lakásépítést, kollégiumfejlesztést támogat a kormány, részben uniós forrásokból.

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