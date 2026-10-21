„Saját fogyasztásra” 1200 liter sörrel és 40 liter töménnyel bukott le

Azt írták, hogy a furgonban 1290 liter sör és több mint 40 liter különféle rövidital került elő. Az 57 éves férfi azt állította, hogy az italokat „saját felhasználásra” hozta be az országba, a furgont pedig egy ismerősétől bérelte.

A NAV munkatársai az alkoholtermékeket lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak. A mérlegeléskor az is kiderült, hogy a jármű 1500 kilogrammal haladta meg a megengedett össztömegét.

A férfi több mint 200 ezer forint jövedéki bírságra, a jármű jelentős túlsúlya miatt pedig 780 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat – közölték.