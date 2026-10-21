Roncsautót fogtak Tolnában, csoda, hogy gurulni volt képes – videó

Kiszakadt futómű, idegen rendszám, ennek ellenére négyen utaztak a kocsiban – írják a mellékelt videóhoz a rendőrök.

A bal első futóművet spaniferek tartották, az alváz több helyen elkorrodálódott, a gumik sem voltak megfelelőek. A tolnai rendőrök azt is kiderítették, hogy a rendszámokat egy másik autóról szerelték át.

A tulajdonost és feleségét előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, mindketten beismerték a bűncselekményt.

Ne kockáztassunk – olvasható a figyelmeztetés a posztban.

A biztonságos közlekedéshez nem elég az óvatos vezetés, az autónknak is megfelelő műszaki állapotban kell lennie – írják a rendőrök.