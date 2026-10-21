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Autós roncsderbi, illusztráció.
Nyitókép: Pixabay

Roncsautót fogtak Tolnában, csoda, hogy gurulni volt képes – videó

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Álomautónak „nevezték el” a rendőrök, talán azért, mert ilyet még egy rémálomban is nehezen lehet elképzelni.

Kiszakadt futómű, idegen rendszám, ennek ellenére négyen utaztak a kocsiban – írják a mellékelt videóhoz a rendőrök.

A bal első futóművet spaniferek tartották, az alváz több helyen elkorrodálódott, a gumik sem voltak megfelelőek. A tolnai rendőrök azt is kiderítették, hogy a rendszámokat egy másik autóról szerelték át.

A tulajdonost és feleségét előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, mindketten beismerték a bűncselekményt.

Ne kockáztassunk – olvasható a figyelmeztetés a posztban.

A biztonságos közlekedéshez nem elég az óvatos vezetés, az autónknak is megfelelő műszaki állapotban kell lennie – írják a rendőrök.

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Kezdőlap    Belföld    Roncsautót fogtak Tolnában, csoda, hogy gurulni volt képes – videó

rendőrség

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