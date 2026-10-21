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Nyitókép: Mávinform

Kiütött a sínről egy vonatot egy autó – fotók

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Újabb vasúti átjárós baleset történt, ezúttal Nyergesújfaluban.

Október 21-én délelőtt az Esztergomból 8 óra 42-kor Lábatlanba elindult, 32932-es számú S74-es személyvonat Nyergesújfaluban, a Fekete Ferenc utcai vasúti átjáróban összeütközött egy autóval és a motorkocsi kisiklott. A baleset idején a fénysorompó rendesen működött – írta a Mávinform. A MÁV-csoport Facebook-oldalán megjelent beszámoló szerint a baleset az autóvezető figyelmetlensége miatt következett be.

A balesetben személyi sérülés nem történt, de a Bzmot motorkocsi valószínűleg jelentősen megrongálódott.

A MÁV nyomatékosan kéri a közlekedőket, hogy a vasúti átjárókat mindig fokozott körültekintéssel közelítsék meg, és a vasúti cég figyelmeztet, hogy a fénysorompó tilos jelzése mindenkire vonatkozik, a KRESZ előírásait mondenkinek be kell tartania. „A balesetek számának visszaszorítása mindannyiunk közös ügye, amelyhez a közlekedési morál javulása elengedhetetlen” – tették hozzá, azzal kiegészítve, hogy „személyi sérülés nélkül is olyan károk alakulhatnak ki, amelyek mások mindennapi utazásában fennakadásokat okozhatnak”.

Szerda délelőttől várhatóan estig a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt az S74-es vonatok helyett pótlóbuszokkal vagy helyközi buszjáratokkal lehet utazni az alábbiak szerint.

  • A Komárom-Almásfüzitő-Esztergom közötti S74-esek helyett pótlóbuszok közlekednek Nyergesújfalu és Esztergom között.
  • A lábatlani S74-es betétjáratok helyett a 803-as, 804-es, 1721-es buszokkal lehet utazni.
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