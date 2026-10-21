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Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a párt eredményváró rendezvényén, a fővárosi Metro Clubban az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

A működésképtelenség jeleit mutatja a XII. kerület, feloszlatnák a képviselő-testületet

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A javaslat az önkormányzati képviselő-testület asztalán van, a 4 fős Fidesz-frakción múlik, mi lesz a sorsa csütörtökön.

A képviselő-testület feloszlatására tett javaslatot a Hegyvidéken Visi Piroska civil (Hegyvidék Jövőjéért) képviselő – írja a HVG.hu. Bár a kutyapárti polgármester Kovács Gergely kényelmes többséggel (13 fő) kezdte a ciklust, mára nincs elegendő támogatója (7 fő) ahhoz, hogy leszavazzák a javaslatot, ugyanakkor a feloszláspártiak sincsenek elegen, így a Fidesz-frakció kezében lehet a döntés. A többséghez 10 voks kell.

A portál cikke szerint nem borítékolható ugyanakkor a feloszlás sem, mivel csak 6 olyan képviselő van, aki biztosan erre szavazna: a javaslatot benyújtó Visi Piroska mellett a 2 momentumos, Vadász Gábor és Novák István, Élő Norbert, aki több baloldali párt képviselője, továbbá az exkutyapárti Kocsis Borbála és Surányi Judit.

A Fidesznek négy képviselője van. A portál megkeresésére Fonti Krisztina frakcióvezető nem adott egyértelmű választ; vizsgálják az előterjesztést, csütörtökön azonban dönthetnek.

A polgármester nem reagált a lap megkeresésére.

A portál információi és a neki nyilatkozó képviselők szerint a kerületben projektek álltak le, a kommunikáció pedig egyesek szerint ellehetetlenült a kerületvezetővel.

Visi Piroska korábban Kovács Gergelyt támogatta, eredetileg polgármesterjelöltként indult volna, de az előválasztáson elbukott Kovács Gergellyel szemben.

Kovács Gergelyt 2024-ben 53,6 százalékos támogatottsággal választották polgármesterré, a 12 egyéni körzet mindegyikében olyan jelölt nyert, aki őt támogatta, így alakult ki a 13 fős többség, amelyben a polgármesterrel együtt 9 képviselője volt a Kétfarkú Kutya Pártnak, 2 a Momentumnak, 1 a DK-nak, és 1 a Hegyvidék Jövőjéért Egyesületnek.

A kerületben már alpolgármester sincs.

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Kezdőlap    Belföld    A működésképtelenség jeleit mutatja a XII. kerület, feloszlatnák a képviselő-testületet

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