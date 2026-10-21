2027-es költségvetés – vannak még nyitott kérdések a nyugdíjasparlament szerint

Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke az InfoRádió megkeresésére úgy fogalmazott, nagyon örülnek annak, hogy egy régi dogmát félretett az új kormány, jelesül azt, hogy a nyugdíjasok közti differenciálás alkotmányellenes.

„Hallottuk ezt sokszor, de ez nem igaz, nem alkotmányellenes, és ezt a jelenlegi kormány meg merte lépni. A másik, ami fontos számunkra, hogy ha már ez így lett, akkor a legrászorultabbak javára kedvezően kellett lépni. Kedden azt hallottuk, hogy 3 százalék körüli lesz az infláció, ami azt jelenti, hogy az átlag nyugdíjasnak közel 8000 forinttal fog nőni a nyugdíja” – mondta azzal kapcsolatban, hogy az év eleji rendes nyugdíjemelés, ami az infláció mértékéhez igazodik, mindenkire egyformán vonatkozik.

Ugyanígy minden nyugdíjas megkapja a 13. havi járandóságot is. Az átlagnyugdíj az augusztusi adat szerint 264 ezer forint, ebből következően az emeléssel az átlagnyugdíj januárban mintegy 272 ezer forint lenne – kalkulált Karácsony Mihály.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy

az lenne az igazságos, ha nem azonos arányban, hanem azonos mértékben nőne minden nyugdíj,

tehát 8000 forinttal, így ez a legalacsonyabb nyugdíjak esetén nagyobb segítség, magasabb százalék lenne. A 13. havira pedig átlagnyugdíjat kapnának az ellátottak. Ezzel kapcsolatban viszont nincs információjuk.

Jónak tartja a szervezet, hogy a 14. havi nyugdíj második heti összege helyett SZÉP-kártyát ad a kormány, ugyanakkor szerintük a lépés nagysága nem elégséges.

Szólt még Karácsony Mihály arról is, hogy az idősellátás 50 ezer forintos havi díja megduplázódik, az otthonápolási díj szintén duplázódik, és sok olyan juttatás van még, amit az önkormányzatok adnak rászorultsági alapon. Most azonban egyelőre várják a költségvetés írott változatát, hogy mindennek a részleteit is megismerhessék.

Abban is bíznak, hogy a méltányossági ellátással is történik majd valami azok számára, akiknek a havi ellátmánya 140 ezer forint alatt van.

A nyugdíjasparlament kedden ülésezett, Karácsony Mihály elmondása szerint

mindenki támogatta, hogy a legrászorultabbakon legyen a fókusz,

méghozzá úgy, hogy nem lesz kevesebb a többet kapók pénze sem.

Karácsony Mihálynak szívügye a választási kampányban elhangzott vállalás a 20 ezer új idősotthoni helyről, emlékeztetett is rá: ha csak ezt tényleg megcsinálja ez a kormány, „szobort emel neki” és „beírja a nevét Baross Gábor vagy Klebelsberg Kuno mellé”, ugyanis most 58 ezer férőhely van, és 60 ezren várakoznak.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.