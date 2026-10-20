Változtattak egy kormányzati feladatkörön és pénzeket irányítottak át

Lőrincz Viktória Kármán Andrástól vette át a közbeszerzések intézését, beleértve a központi ellenőrzési és engedélyezési feladatokat is. Tarr Zoltán egyik feladatkörének elnevezése január 1-jétől megváltozik:

a nemzetpolitika helyett a magyarságpolitika megnevezést használják.

A paksi fenékküszöb-beruházásra vonatkozó különleges szabályokat is módosították – olvasható. A termőföld eredeti állapotának helyreállítása és újrahasznosítása az építtető feladata lesz, az érintett erdőterületek igénybevételére pedig 2026. december 15-ig kell fennmaradási engedélyt kérni. Az erdővédelmi bírság kiszabását kizárták, a csereerdősítési kötelezettség teljesítéséhez pedig külön nyilatkozatot kell benyújtani az állami erdőgazdálkodóval egyeztetett feltételekről.

A Központi Maradványelszámolási Alapból összesen 3,5 milliárd forintot csoportosítottak át. Ebből 1,5 milliárd forintot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, egymilliárdot pedig a Bethlen Gábor Alap kap. Utóbbi összeget nemzeti jelentőségű intézmények és szervezetek egyedi támogatására fordítják.

További 500 millió forint jut a szociális és gyermekvédelmi rendszerre, elsősorban felújításokra, 400 millió forintot pedig fenntarthatósági feladatokra szánnak. Emellett 30 millió forintot különítettek el a Gubacsi közúti és vasúti hidak, valamint a Corvin csomópont fejlesztésére.

Az oktatási tárca köznevelési keretéből ezenfelül 600 millió forintot csoportosítottak át a társadalmi kapcsolatokért felelős minisztériumhoz nemzetiségi támogatásokra – idézi az Index.