Tíz percet adott a kórháznak a fenyegetőző férfi

Közleményükben azt írták, a vádlott tavaly december 10-én reggel egy angliai hívószámról felhívta a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház telefonos ügyeletét és a telefonközpontosnak eltorzított hangon azt állította, hogy fel fogja robbantani a kórház épületét.

A fenyegető telefonhívást aznap még kétszer megismételte, másodszor azzal, hogy 10 perc múlva robban fel az épületet.

A kórházat a fenyegetés miatt részlegesen kiürítették és átvizsgálták. Robbanóanyagot vagy robbanószerkezetet nem találtak. Azonban a cselekmény az egészségügyi intézmény működését akadályozta, ezért az ügyészség a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű férfit, és három év végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte vele szemben.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.