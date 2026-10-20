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Nyitókép: upixa/Getty Images

Tíz percet adott a kórháznak a fenyegetőző férfi

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A salgótarjáni kórház felrobbantásával fenyegetőzött egy 29 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfi, a Salgótarjáni Járási Ügyészség most három év börtönbüntetést kér rá - közölte az MTI-vel kedden a Nógrád Megyei Főügyészség.

Közleményükben azt írták, a vádlott tavaly december 10-én reggel egy angliai hívószámról felhívta a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház telefonos ügyeletét és a telefonközpontosnak eltorzított hangon azt állította, hogy fel fogja robbantani a kórház épületét.

A fenyegető telefonhívást aznap még kétszer megismételte, másodszor azzal, hogy 10 perc múlva robban fel az épületet.

A kórházat a fenyegetés miatt részlegesen kiürítették és átvizsgálták. Robbanóanyagot vagy robbanószerkezetet nem találtak. Azonban a cselekmény az egészségügyi intézmény működését akadályozta, ezért az ügyészség a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű férfit, és három év végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte vele szemben.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.

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Kezdőlap    Belföld    Tíz percet adott a kórháznak a fenyegetőző férfi

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