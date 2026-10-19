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Female hands pouring water in glass cup from a kitchen faucet. Woman hands filling the glass of water. Filling glass of water from stainless steel kitchen faucet
Nyitókép: PixelsEffect/Getty Images

Furcsa lehet a csapvíz Budapesten, itt a magyarázat

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Hálózattisztítási munkákat végez a Fővárosi Vízművek október 19. és 29. között Budapest több kerületében. A munkálatok idején időszakos nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra kell számítani, a magasabb épületek felső emeletein pedig átmeneti vízhiány is előfordulhat.

A társaság Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint a munkálatok az alábbi időpontokban érintik a fővárosi kerületeket:

  • Október 19-én 19 órától október 20-án 7 óráig: az V. és a XIII. kerületben.
  • Október 20-án 19 órától október 21-én 7 óráig: a VI. kerületben.
  • Október 22-én 7 és 22 óra között: a VI., VII., XIII. és XIV. kerületben.
  • Október 27-én 7 és 19 óra között: a VIII. és IX. kerületben.
  • Október 29-én 7 és 19 óra között: a VIII. és XIV. kerületben.

A vízművek hangsúlyozta, hogy a víz zavarosodása az öblítési munkák természetes kísérőjelensége, és nem befolyásolja a víz minőségét. A víz néhány percnyi ülepítés után használható. A hálózattisztítás az ivóvízbiztonság fenntartását szolgálja.

A munkálatok után érdemes levenni és átöblíteni a csaptelepek szűrőit is, hogy a víz akadálytalanul folyhasson át rajtuk.

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