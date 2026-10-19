Furcsa lehet a csapvíz Budapesten, itt a magyarázat

A társaság Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint a munkálatok az alábbi időpontokban érintik a fővárosi kerületeket:

Október 19-én 19 órától október 20-án 7 óráig: az V. és a XIII. kerületben.

Október 20-án 19 órától október 21-én 7 óráig: a VI. kerületben.

Október 22-én 7 és 22 óra között: a VI., VII., XIII. és XIV. kerületben.

Október 27-én 7 és 19 óra között: a VIII. és IX. kerületben.

Október 29-én 7 és 19 óra között: a VIII. és XIV. kerületben.

A vízművek hangsúlyozta, hogy a víz zavarosodása az öblítési munkák természetes kísérőjelensége, és nem befolyásolja a víz minőségét. A víz néhány percnyi ülepítés után használható. A hálózattisztítás az ivóvízbiztonság fenntartását szolgálja.

A munkálatok után érdemes levenni és átöblíteni a csaptelepek szűrőit is, hogy a víz akadálytalanul folyhasson át rajtuk.