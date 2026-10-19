Eltűnhet az aszály miatt ez a fontos termény Magyarország egyik térségéből

Bozó József tájékoztatása szerint 2004-ben még 95 ezer hektáron, az idén már csak 34 ezer hektáron termesztettek kukoricát a megyében. Mivel a vetésterület 20 százalékát le kellett silózni, és a maradékon is csak 1,4 tonna hektáronkénti megyei átlag született az idén, a vetésterület jövőre tovább csökken – számolt be róla a raketa.hu.

Magyarországon a 3-5 millió tonnás átlaghoz képest idén 1,5 millió termett, ami nagyjából megegyezik egy-két nagy etanolfeldolgozó gyár éves kapacitásával, így importra lesz szükség kukoricából. Ugyanakkor a sertésállomány jelentős csökkenésével lényegesen kevesebb takarmányra van szükség. A szakember szerint 20 év alatt lényegében a cukorrépa-termesztés is megszűnt Békésben.