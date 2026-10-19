ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.62
usd:
322.89
bux:
0
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kukorica, betakarítás előtt. Corn harvest scene, Estrem Farms, Nerstrand, Minnesota.
Nyitókép: Richard Hamilton Smith, Getty Images

Eltűnhet az aszály miatt ez a fontos termény Magyarország egyik térségéből

Infostart

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés Megyei Igazgatóságának alelnöke szerint a klímaváltozás és a csapadékhiány miatt a kukorica idővel el fog tűnni Békés megyéből, de még nem egyértelmű, milyen növény termesztésére állnak át helyette.

Bozó József tájékoztatása szerint 2004-ben még 95 ezer hektáron, az idén már csak 34 ezer hektáron termesztettek kukoricát a megyében. Mivel a vetésterület 20 százalékát le kellett silózni, és a maradékon is csak 1,4 tonna hektáronkénti megyei átlag született az idén, a vetésterület jövőre tovább csökken – számolt be róla a raketa.hu.

Magyarországon a 3-5 millió tonnás átlaghoz képest idén 1,5 millió termett, ami nagyjából megegyezik egy-két nagy etanolfeldolgozó gyár éves kapacitásával, így importra lesz szükség kukoricából. Ugyanakkor a sertésállomány jelentős csökkenésével lényegesen kevesebb takarmányra van szükség. A szakember szerint 20 év alatt lényegében a cukorrépa-termesztés is megszűnt Békésben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Eltűnhet az aszály miatt ez a fontos termény Magyarország egyik térségéből

aszály

békés megye

kukorica

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben
Hétfőn 13 órakor kezdődik az Országgyűlés következő ülésnapja, mégpedig a kormányfő kulcsfontosságú napirend előtti felszólalásával: Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetés tervezetét, amiből kiderül a kormányzás irányvonala. A képviselők a 2026-os költségvetés módosításáról is szavazhatnak, és sor kerülhet a médiatanács új tagjainak megválasztására is.
 

Orbán Viktor: ma rombolás zajlik, és nem tudni, lesz-e ebből valaha építkezés

Magyar Péter: Orbán Viktor az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt nevetgélve

Havasi Bertalan: bűncselekményt követett el a miniszterelnök az azonnali feljelentés elmulasztásával

Rétvári Bence: online petíciót indít a KDNP a „gendertörvény" ellen

VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is. Magyar elismerte, hogy 2024 augusztusában szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel, a drogfogyasztást viszont határozottan tagadja, és a megszólaltatott tanúk közül senki sem látta őt kábítószert használni. Az oldal az áprilisi választás másnapján eltűnt, az ügyben pedig bírósági eljárások és rendőrségi nyomozás is indult, de továbbra sem bizonyított, ki rendelte meg és finanszírozta a kampányt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ideje kivezetni az 5 forintost? A fémtartalma már háromszor többet érhet, mint maga a pénz

Ideje kivezetni az 5 forintost? A fémtartalma már háromszor többet érhet, mint maga a pénz

Egy 10 kilogrammos ötforintos-csomag névértéke alig 12 ezer forint, a benne lévő réz azonban a világpiaci árak alapján akár 35 ezer forintot is érhet.

BBC
Business Sport Travel Science
Macron calls for 'calm and order' after riots across France

Macron calls for 'calm and order' after riots across France

French President Emmanuel Macron gives a national address after widespread disorder and as some looting continued in Paris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 07:12
Hat autó ütközött, Budapest felé óriási a torlódás, de egy másik sztráda is áll
2026. október 19. 06:48
Rendkívüli dugó, két autópályán is több kilométeres a sor
×
×