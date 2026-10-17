Új traffipaxok figyelnek majd a gyorshajtókra Fejér megyében

Móron jelenleg az ajánlattételi felhívás zajlik, amely október 16-án zárul. A feol.hu arról ír, hogy információik szerint a képviselő-testületben arról született döntés, hogy a rendőrséggel egyeztetve a város egyik bevezető útjára mindenképpen kihelyeznek egy fix telepítésű sebességmérő berendezést, de további két darabra is kérnek ajánlatot, amelyek pontos helyszínét később jelölik ki a hatóságokkal.

„Arról született döntés, hogy 1 db fix traffipaxot telepítünk Móron, az Árki utcában, amelyet a rendőrséggel közösen jelöltünk ki. Fontos, hogy ennek célja a forgalom csillapítása, nem pedig a bírságolás. Az Árki utca a város egyik bevezető útja, amely hosszú, egyenes és lejtős szakaszból áll, így a baleset-megelőzés kiemelt szempont. 16-án 10 órakor zárul az ajánlattételi felhívás, amelyet a testületi döntés, majd a szerződéskötés követ. A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított 6 hónap” – közölte Fenyves Péter polgármester a lappal.