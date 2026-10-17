Időjárás: egy valami továbbra sem stimmel

A pára- és ködfoltok feloszlást követően az ország nyugati felén, kétharmadán napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de átmenetileg ott is lehetnek felhősebb időszakok. Keleten erősen felhős vagy borult lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul – írja a HungaroMet.

A folytatásban is igen hasonló időjárásra számíthatunk, tehát vasárnap és a jövő hét elején is nagyrészt a napos idő lesz a jellemző, számottevő csapadékra pedig sajnos továbbra sincs kilátás, legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen eső. A mínium és maximum értékek pedig nem változnak.