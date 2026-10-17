20 perc késést jelentettek be a MÁV-nál

A Mávinform korábbi közlése szerint a karbantartás ideje alatt a tapolcai sebesvonatok - a Déli pályaudvarról és Tapolcáról utolsóként induló járatok kivételével - csak Székesfehérvár és Tapolca között közlekednek. Az utasoknak a vasúttársaság a Székesfehérvár és Budapest között a Göcsej és Bakony InterCity járatokat javasolja.

Érintett vonatok

Napközben - jellemzően 7 és 19 óra között - a G43-as vonatok csak Martonvásár és Kőbánya-Kispest között járnak. A kimaradó szakaszon a Mávinform a Z30-as vonatokat javasolja.

A veszprémi fővonal járatai, a Bakony és a Göcsej InterCityk a hétvégi napokon 9 és 19 óra között húsz perccel később érkeznek Budapestre.

A vasúttársaság a hétvégén Martonvásár és Kápolnásnyék között végez kisebb karbantartási, javítási és zöldfelület-rendezési munkálatokat a meghibásodások, valamint a forgalmi zavarok megelőzése érdekében.

A nappali órákban a munkavégzéssel járó zajhatás érinti Martonvásár, Baracska, Pettend és Kápolnásnyék lakott területeit is.