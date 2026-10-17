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Nyitókép: Unsplash.com

20 perc késést jelentettek be a MÁV-nál

Infostart / MTI

Karbantartás miatt több vonat rövidebb útvonalon jár a székesfehérvári vonalon szombaton és vasárnap, a munkák miatt a Bakony és a Göcsej InterCity járatok napközben húsz perccel később érkeznek a fővárosba.

A Mávinform korábbi közlése szerint a karbantartás ideje alatt a tapolcai sebesvonatok - a Déli pályaudvarról és Tapolcáról utolsóként induló járatok kivételével - csak Székesfehérvár és Tapolca között közlekednek. Az utasoknak a vasúttársaság a Székesfehérvár és Budapest között a Göcsej és Bakony InterCity járatokat javasolja.

Érintett vonatok

Napközben - jellemzően 7 és 19 óra között - a G43-as vonatok csak Martonvásár és Kőbánya-Kispest között járnak. A kimaradó szakaszon a Mávinform a Z30-as vonatokat javasolja.

A veszprémi fővonal járatai, a Bakony és a Göcsej InterCityk a hétvégi napokon 9 és 19 óra között húsz perccel később érkeznek Budapestre.

A vasúttársaság a hétvégén Martonvásár és Kápolnásnyék között végez kisebb karbantartási, javítási és zöldfelület-rendezési munkálatokat a meghibásodások, valamint a forgalmi zavarok megelőzése érdekében.

A nappali órákban a munkavégzéssel járó zajhatás érinti Martonvásár, Baracska, Pettend és Kápolnásnyék lakott területeit is.

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