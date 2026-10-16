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Nyitókép: Kichigin/Getty Images

Vége a nyárnak, ám torlódások mégis lesznek a Balaton felé

Infostart / MTI

Több ütemben lesznek burkolatjavítási munkák az M1-M7-es autópályák és az M0-s autóút térségében, a beavatkozások idején sávlezárásokra, egyes csomópontoknál pedig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Azt írták: 2026. október 26-tól várhatóan november harmadik hetéig több ütemben lesznek burkolatjavítási munkálatok az M1-M7-es autópályák közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-s autóúton. Ezek elsősorban Budaörs, Törökbálint és Diósd térségét érintik.

Kitértek arra, hogy a tervezett beavatkozások összesen közel 35 ezer négyzetméter felületet érintenek, mintegy 9 kilométer hosszon, és a munkálatok során várhatóan 8400 tonna aszfaltot dolgoznak be.

A részletekről közölték: október 26-27. között az M1-M7-es autópályák közös, Budapest felől kivezető szakaszán, Budaörs térségében, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es autópálya felé a belső, az M1-es autópálya felé a külső sávon haladhat a forgalom.

Az M7-es autópályán, a Balaton irányában lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A közlekedők az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek.

A Magyar Közút jelezte, hogy október 27-28. között az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál zárják majd le a két lassítósáv közül a külsőt. A lehajtás továbbra is biztosított lesz – tették hozzá.

Ismertették továbbá, hogy október 28-29. között az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot, a forgalom a belső sávon haladhat. Hozzátették: a budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét lezárják, a felhajtás a gyorsítósáv belső részén továbbra is biztosított lesz.

Kitértek arra is, hogy a burkolatjavítások novemberben várhatóan további helyszíneken folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintett szakaszain.

A Magyar Közút hangsúlyozta: az érintett útszakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu weboldalon vagy a navigációs alkalmazások segítségével.

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Kezdőlap    Belföld    Vége a nyárnak, ám torlódások mégis lesznek a Balaton felé

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