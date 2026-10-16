ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.72
usd:
322.37
bux:
145501.22
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója – a napi forgalmi terheléshez igazodva – szeptember 30-án, szerdán és október 1-jén, csütörtökön a Váralagutat, a Lánchidat és a Zielinski hidat mossa.
Nyitókép: Budapesti Közművek/FKF

Sokat számít, hol áll, ha meglátja ezeket a járműveket Budapesten

Infostart / MTI

Minden járműnek vannak holtterei, azonban a nagyobb autóbuszok, tehergépkocsik, és így a Budapesti Közművek speciális gépeinek esetében is, különösen nagyok lehetnek.

A Budapesti Közművek járművein is elhelyezték holttérveszélyre figyelmeztető matricákat – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken.

A jellegzetes, sárga „Vigyázz, holttér!” matricák a fővárosi közszolgáltató társaságok járműveire (például a mosó-locsoló-, önfelszedő-seprő- és hókotró, speciális műszaki mentő, és emelőkosaras célgépekre) is felkerültek.

A matricák legyártásáról és a járműveken történő elhelyezéséről a Budapesti Közművek gondoskodott.

Ismertették, hogy holttérnek nevezzük a jármű körüli olyan területeket, amelyeket a vezető a visszapillantó tükrök használatával sem feltétlenül lát be. Bár minden gépjárműnek van holttere, a nagyobb autóbuszok, tehergépkocsik és speciális gépek esetében ezek a láthatatlan területek különösen kiterjedtek lehetnek. Egyes helyzetekben akár egy személyautó is észrevétlen maradhat a járművezető számára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Sokat számít, hol áll, ha meglátja ezeket a járműveket Budapesten

budapest

figyelmeztetés

jármű

matrica

főváros

munkagép

holttér

budapesti közművek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi vár Donald Trumpra a félidős választásokon? – Csizmazia Gábor az Arénában

Mi vár Donald Trumpra a félidős választásokon? – Csizmazia Gábor az Arénában
Az Amerikai Egyesült Államokban a félidős választások eredetileg nem az elnök megítéléséről szólnának, a gyakorlatban azonban régóta politikai népszavazásként működnek az aktuális elnök teljesítményéről, most különösen is így lesz ez – tette világossá az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Az ukrán elnököt teljes szolidaritásáról biztosította „a hazája ellen már majd 5 éve tartó embertelen orosz agresszió miatt” Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.
 

Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint

Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint

Az olasz gazdasági miniszter, Giancarlo Giorgetti a bangkoki G7- és G20-találkozó szünetében kijelentette: az olasz bankoknak "ragadozóknak" kell lenniük, nem pedig "prédának". A tárcavezető ezzel az olasz és a német bankszektort átformáló felvásárlási hullámra reagált - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás

Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás

A Pénzcentrum sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukraine has right to defend itself after Trump criticism

Zelensky says Ukraine has right to defend itself after Trump criticism

EU leaders rally around Ukraine's leader after Donald Trump says he is "more difficult to work with than Putin".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 16:01
„Budapest koszosabb, mint öt évvel ezelőtt” – egymásnak feszültek a fővárosi politikusok
2026. október 16. 15:51
Végrehajtási visszaélések: soron kívül a bizottság elé idézik Fürcht Pált
×
×