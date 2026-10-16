Sokat számít, hol áll, ha meglátja ezeket a járműveket Budapesten

A Budapesti Közművek járművein is elhelyezték holttérveszélyre figyelmeztető matricákat – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken.

A jellegzetes, sárga „Vigyázz, holttér!” matricák a fővárosi közszolgáltató társaságok járműveire (például a mosó-locsoló-, önfelszedő-seprő- és hókotró, speciális műszaki mentő, és emelőkosaras célgépekre) is felkerültek.

A matricák legyártásáról és a járműveken történő elhelyezéséről a Budapesti Közművek gondoskodott.

Ismertették, hogy holttérnek nevezzük a jármű körüli olyan területeket, amelyeket a vezető a visszapillantó tükrök használatával sem feltétlenül lát be. Bár minden gépjárműnek van holttere, a nagyobb autóbuszok, tehergépkocsik és speciális gépek esetében ezek a láthatatlan területek különösen kiterjedtek lehetnek. Egyes helyzetekben akár egy személyautó is észrevétlen maradhat a járművezető számára.