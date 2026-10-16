ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.07
usd:
324.54
bux:
144454.77
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Idős emberek, nyugdíjasok kezei.
Nyitókép: Pixabay

Megszólalt a nyugdíjas szervezet a kormány tervéről

Infostart / InfoRádió

Egyetért és támogatja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület a kormány nyugdíjemelési tervezetével – mondta el az InfoRádióban a szervezet elnöke. Karácsony Mihály hozzátette, egyedüli észrevételük az, hogy az állam ne csupán az államháztartási, hanem az egyéb munkákból befolyó jövedelmeket is számítsa bele a jövőben a nyugdíjak meghatározásánál.

Karácsony Mihály kifejtette: nagyon örülnek annak, hogy a nyugdíjrendszer reformja felé vezető úton az első lépés jó irányba történt.

„Örömteli a differenciálás, különösen úgy, hogy az első lépést a legrászorultabbak irányába, azok helyzetének javításába tette meg a kormány”

– emelte ki az elnök.

Ugyanakkor hozzátette: az alaptörvény hatályba lépését követően megfogalmazódott, hogy a társadalmi szolidaritáson alapuló, egységes állami nyugdíjrendszert kell, de ezt a szolidaritási elvet aztán nem gyakorolt se a hatalom, se a szakemberek. Miközben az Alkotmánybíróság rendre megerősítette, hogy bár korábban a biztosítási elv volt az uralkodó, az új alaptörvény hatályba lépésétől a szolidaritási elvének kellene érvényesülnie.

„Sajnos ezt nem vették figyelembe, bármilyen megkeresésre, írásbeli kérdésre, amit föltettünk, vagy adatigénylésre, mindig azt mondták, hogy a biztosítási elv alapján nem vették figyelembe, és most örülünk annak, hogy ezt figyelembe veszi a mostani változtatási terv” – hangsúlyozta Karácsony Mihály.

Arról is beszélt, hogy ha rajtuk múlna, az időseknél nem csak az állami nyugdíjfolyósítást, hanem azt is figyelembe vennék, hogy kinek van egyéb rendszeres jövedelme.

„Így az alanyok száma csökkenne, de aki meg kap, annak többet lehetne adni”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: a Központi Statisztikai Hivatalnak van egy olyan nyilvános táblázata, amely szerint a megélhetéshez 65 év felett, nagyon szűkös feltételekkel 155 ezer forint szükséges, miközben a kormány most 120 ezerre egészíti ki azoknak a nyugdíját, akiknek ez alatt van az összeg. Ráadásul a KSH-nál a szegénységi küszöbérték is magasabb ennél.

„Örülünk neki, hogy ez a lépés megtörténik, de mi többet szeretnénk adni kevesebbeknek”

– húzta alá.

„A társadalmi egyeztetés mellett az illetékes tárcának is elküldtük nagyjából azokat a dolgokat, melyekről itt is beszéltem, a válasz az volt, hogy köszönik az észrevételt. Úgyhogy mi most várunk, hogy mit vesznek figyelembe, vagy mit hagynak figyelmen kívül, de alapvetően mi támogatjuk ezt a lépést” – mondta.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megszólalt a nyugdíjas szervezet a kormány tervéről

államháztartás

nyugdíj

reform

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Az európai vállalkozásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy tisztességes feltételek mellett versenyezzenek – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön.
 

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Akár kétmilliárd euróval nagyobb uniós keretet szeretne elérni a kormány a következő hétéves költségvetésben, amellyel részben pótolná a jogállamisági viták miatt végleg elveszített mintegy 2,1 milliárd eurót, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az ír elnökség legújabb javaslata már nagyjából egymilliárd euróval több forrást szánna Magyarországnak. A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcson a migrációs szabályok szigorítása és a napi egymillió eurós uniós bírság eltörlése is napirendre kerül. A csúcs elején Magyar Péter közölte: jelenlegi formájában nem elfogadható a következő hétéves uniós költségvetési keretre tett javaslat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pünkösdi rózsa metszése ősszel, pünkösdi rózsa ültetése: így alapozd meg a jövő évi virágzást

Pünkösdi rózsa metszése ősszel, pünkösdi rózsa ültetése: így alapozd meg a jövő évi virágzást

A pünkösdi rózsa ültetése ősszel és a megfelelő metszés is hozzájárulhat a szép virágzáshoz. Ismerd meg a legfontosabb teendőket lépésről lépésre!

BBC
Business Sport Travel Science
Three children and teacher killed by 16-year-old at Oregon primary school

Three children and teacher killed by 16-year-old at Oregon primary school

The suspect was shot dead by a local community member who followed him into the school, said police.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 04:48
Két napig másképp jár a metró, íme a részletek
2026. október 16. 04:00
Most különösen résen kell lenniük az autósoknak, könnyen baj lehet
×
×