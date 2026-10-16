Megszólalt a nyugdíjas szervezet a kormány tervéről

Karácsony Mihály kifejtette: nagyon örülnek annak, hogy a nyugdíjrendszer reformja felé vezető úton az első lépés jó irányba történt.

„Örömteli a differenciálás, különösen úgy, hogy az első lépést a legrászorultabbak irányába, azok helyzetének javításába tette meg a kormány”

– emelte ki az elnök.

Ugyanakkor hozzátette: az alaptörvény hatályba lépését követően megfogalmazódott, hogy a társadalmi szolidaritáson alapuló, egységes állami nyugdíjrendszert kell, de ezt a szolidaritási elvet aztán nem gyakorolt se a hatalom, se a szakemberek. Miközben az Alkotmánybíróság rendre megerősítette, hogy bár korábban a biztosítási elv volt az uralkodó, az új alaptörvény hatályba lépésétől a szolidaritási elvének kellene érvényesülnie.

„Sajnos ezt nem vették figyelembe, bármilyen megkeresésre, írásbeli kérdésre, amit föltettünk, vagy adatigénylésre, mindig azt mondták, hogy a biztosítási elv alapján nem vették figyelembe, és most örülünk annak, hogy ezt figyelembe veszi a mostani változtatási terv” – hangsúlyozta Karácsony Mihály.

Arról is beszélt, hogy ha rajtuk múlna, az időseknél nem csak az állami nyugdíjfolyósítást, hanem azt is figyelembe vennék, hogy kinek van egyéb rendszeres jövedelme.

„Így az alanyok száma csökkenne, de aki meg kap, annak többet lehetne adni”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: a Központi Statisztikai Hivatalnak van egy olyan nyilvános táblázata, amely szerint a megélhetéshez 65 év felett, nagyon szűkös feltételekkel 155 ezer forint szükséges, miközben a kormány most 120 ezerre egészíti ki azoknak a nyugdíját, akiknek ez alatt van az összeg. Ráadásul a KSH-nál a szegénységi küszöbérték is magasabb ennél.

„Örülünk neki, hogy ez a lépés megtörténik, de mi többet szeretnénk adni kevesebbeknek”

– húzta alá.

„A társadalmi egyeztetés mellett az illetékes tárcának is elküldtük nagyjából azokat a dolgokat, melyekről itt is beszéltem, a válasz az volt, hogy köszönik az észrevételt. Úgyhogy mi most várunk, hogy mit vesznek figyelembe, vagy mit hagynak figyelmen kívül, de alapvetően mi támogatjuk ezt a lépést” – mondta.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.