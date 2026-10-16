Europion: Forsthoffer Ágnes felzárkózott Magyar Péterhez

Szeptemberről októberre stabilizálódott a pártverseny, megtörni látszik a Tisza május és szeptember között tartó lassú, de trendszerű lejtmenete – mondta a felmérés eredményeit ismertetve Bojár Ábel, az Europion kutatási igazgatója.

A kutatási igazgató szerint a Tisza támogatottsága hónapról hónapra mérséklődött, de nem következett be drámai visszaesés. A teljes népesség körében a párt támogatottsága a választások utáni 52-ről szeptemberre 47 százalékra csökkent, miközben szavazóinak mintegy 10 százalékát elveszítette. Ez a folyamat azonban most megtörni látszik:

szeptemberhez képest a teljes népességben 47-ről 48 százalékra,

a pártválasztók körében 57-ről 58 százalékra,

a biztos szavazó pártválasztók között pedig 59-ről 61 százalékra nőtt a Tisza támogatottsága októberre.

A politikusok népszerűségi listájának élén továbbra is Vitézy Dávid áll, 52 százalékos mutatóval. Bojár Ábel szerint ugyanakkor ennél is figyelemreméltóbb, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök felzárkózott Magyar Péterhez: mindketten 50 százalékon állnak.

Őket a Tisza több politikusa követi, Kapitány István, Orbán Anita és Hegedűs Zsolt népszerűsége 45–47 százalék között alakul. A párt többi politikusát – köztük Ruff Bálintot, Kajdos Lászlót és Kármán Andrást – kevesebben ismerik, ami az ismertségük mellett a népszerűségi mutatóikban is megmutatkozik. Ennek ellenére ezek az értékek is meghaladják több ellenzéki vezető politikus népszerűségét.

Orbán Viktor népszerűsége 31, Toroczkai Lászlóé pedig 29 százalékos az Europion mérése szerint.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy Baka András köztársasági elnök népszerűsége szintén az ellenzéki politikusokéhoz hasonló szinten áll. Esetében azonban a viszonylag alacsony érték elsősorban azzal magyarázható, hogy kevesen ismerik.

A kutatás szerint a Tisza-kormány intézkedései közül az elszámoltatással kapcsolatos folyamatokkal a legelégedettebbek a magyarok, a legtöbb kritika pedig a gazdaságpolitikát és a kormányzás stílusát érinti.

Az Europion kutatási igazgatója elmondta, hogy a válaszadók 52 százaléka tudott olyan konkrét területet vagy intézkedést megnevezni, amellyel elégedett. Ezek közül az elszámoltatás emelkedett ki, többek között az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításával, az NKA-botránnyal, illetve Hankó Balázs letartóztatásával összefüggésben.

Az elégedetlenség okairól többen nyilatkoztak: a válaszadók 20 százaléka a gazdaságpolitikával vagy a gazdasági folyamatokkal kapcsolatos kifogásokat említett, míg 17 százalékuk a kormányzás módját, stílusát vagy kommunikációját jelölte meg a bírálat okaként.

A felmérés 2032 fő megkérdezésével készült az European mobil- és webapplikációs paneljén október 14-15-én.

A cikk alapjául szolgáló összeállítást Rozgonyi Ádám készítette.