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A Déli Körvasút - a Soroksári út fölötti új vasúti híd.
Nyitókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldala

Déli körvasút – Ultimátumot adott a kerület a kormánynak

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A kerületben élők érdekében érdemi egyeztetést, azonnali intézkedéseket és garanciákat követel a kormánytól a budapesti XI. kerület önkormányzata a félbemaradt Déli Körvasút-beruházás ügyében.

László Imre, Újbuda polgármestere Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult a Déli Körvasút építésének felfüggesztése miatt – számolt be róla az economx.hu.

A kerület azonnali intézkedéseket és garanciákat követel a kormánytól, hogy a félbemaradt beruházás ne járjon évekig tartó lezárásokkal, és az állam tartsa be a korábban tett környezetvédelmi és városfejlesztési vállalásait.

Bár a beruházás a jövőben új kivitelezővel folytatódhat, az önkormányzat szerint a lakosok nem kényszerülhetnek arra, hogy évekig nyitott munkagödröket és magukra hagyott építési területeket kerülgessenek.

A polgármester azt is kéri a minisztertől, hogy a beruházás újraszervezése és az esetleges költségcsökkentés ne szolgálhasson ürügyül a lakosságnak tett ígéretek visszavonására. A kerület ragaszkodik a hatósági engedélyekben szereplő tervek megvalósításához, így a Hamzsabégi út menti zöldfolyosó kialakításához, a megfelelő zaj- és rezgésvédelemhez, valamint a zöldfelületek helyreállításához.

„Újbuda kész együttműködni a megoldásban, de elvárja, hogy két héten belül kezdődjön érdemi egyeztetés a helyi vezetéssel a lakosságot érintő intézkedésekről és a beruházás folytatásáról”
– közölte László Imre.

A projektet a közbeszerzés során feltárt szabálytalanságok és az uniós források megvonása miatt állították le.

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