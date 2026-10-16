Déli körvasút – Ultimátumot adott a kerület a kormánynak

László Imre, Újbuda polgármestere Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult a Déli Körvasút építésének felfüggesztése miatt – számolt be róla az economx.hu.

A kerület azonnali intézkedéseket és garanciákat követel a kormánytól, hogy a félbemaradt beruházás ne járjon évekig tartó lezárásokkal, és az állam tartsa be a korábban tett környezetvédelmi és városfejlesztési vállalásait.

Bár a beruházás a jövőben új kivitelezővel folytatódhat, az önkormányzat szerint a lakosok nem kényszerülhetnek arra, hogy évekig nyitott munkagödröket és magukra hagyott építési területeket kerülgessenek.

A polgármester azt is kéri a minisztertől, hogy a beruházás újraszervezése és az esetleges költségcsökkentés ne szolgálhasson ürügyül a lakosságnak tett ígéretek visszavonására. A kerület ragaszkodik a hatósági engedélyekben szereplő tervek megvalósításához, így a Hamzsabégi út menti zöldfolyosó kialakításához, a megfelelő zaj- és rezgésvédelemhez, valamint a zöldfelületek helyreállításához.

„Újbuda kész együttműködni a megoldásban, de elvárja, hogy két héten belül kezdődjön érdemi egyeztetés a helyi vezetéssel a lakosságot érintő intézkedésekről és a beruházás folytatásáról”

– közölte László Imre.

A projektet a közbeszerzés során feltárt szabálytalanságok és az uniós források megvonása miatt állították le.