Startol a fővárosi útalap program

Gál József, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a testület ülését követően elmondta: azért nyújtotta be javaslatát a testületnek, mert tavasszal realizálódhat a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának azon döntése, hogy a parkolási pénzek kerüljenek a kerületektől a fővároshoz és a befolyt összeget fordítsák útfelújításra.

Ideje volt tehát döntést hozni az ügyben, annak érdekében, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapest Közút Zrt. fel tudjon készülni – mutatott rá.

Közölte, a döntéssel feladatként jelölték meg a 2025-ben létrehozott útfelújítási lista frissítését. Hozzátette: sürgető elvégezni azon útfelújításokat, amelyeket a 2028-ban tervezett, európai uniós támogatással megvalósítandó beruházások miatt csak nagy forgalomkorlátozással lehetne megoldani.

Frissítik a projektlistát, és négyéves, évente aktualizált gördülő fejlesztési tervet készítenek, továbbá elindulhat a hosszabb tervezést igénylő felújítások előkészítése is, hogy 2028-tól folyamatosak lehessenek a kivitelezések – fejtette ki a testület elnöke.

Gál József elmondta, kiskorrekciókra – például gyalogos átkelőhelyek építésére - eddig 250 millió forint állt rendelkezésre, jövőre ez az összeg egymilliárd forintra emelkedik a tervek szerint.

A bizottság felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy kezdje meg a kerületekkel az egyeztetést – mondta a testület elnöke, rámutatva arra, hogy a kerületi utakat is bevonják az útalapprogramba.

Felkérték továbbá arra is a főpolgármestert, hogy készíttessen online térképes projektkövető felületet, amelyen a programban megvalósuló útfelújításokról szóló információkat teszik közzé.

Gál József megjegyezte, a Budapest Közút Zrt. évente eddig csak egymilliárd forintot tudott költeni útfelújításokra.

Közölte, az előterjesztését a bizottság néhány módosító javaslattal kiegészítve fogadta el.