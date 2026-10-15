ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.67
usd:
324.12
bux:
144454.77
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pigniczky Réka filmrendezõ, az 56/70: 1956 filmre írva filmfesztivál igazgatója (j) az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett fõvárosi megemlékezésekrõl tartott sajtótájékoztatón a Corvin moziban 2026. október 15-én. Mellette Karácsony Gergely, fõpolgármester és Szilágyi Róza Tekla, az Eidolon Centre igazgatója.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Október 23. – Karácsony Gergely egy nagy közös nemzeti megemlékezést tervez

Infostart / MTI

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója legyen „egy nagy közös” nemzeti ünnep – jelentette ki a főpolgármester csütörtökön Budapesten, a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely azt mondta: Budapest a nemzet fővárosa, az '56-os forradalom nem egyedüli, de mégiscsak nagyon fontos helyszíne, és a város nagyon fontosnak érzi, hogy méltóképpen megemlékezzen 1956. október 23-áról.

Az idei megemlékezés legyen méltó a 70. évfordulóhoz, és „térjünk vissza '56 eredeti hagyományaihoz, hogy ez egy pártpolitikai árnyéktól, aktuálpolitikai interpretációtól független nagy közös együttlét legyen a budapestiek és az egész nemzet számára” – fogalmazott.

Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a „legnagyobb közösségi élményt” jelentő eseményként harangozta be a főpolgármester, hogy az átmenetileg „Csizma térré” alakuló Városháza parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként, fényfestéssel és ahhoz kapcsolódó hanghatásokkal megidézik a Sztálin-szobor ledöntésének hangulatát.

Véleménye szerint, ha azt keressük, hogy melyik volt az az esemény, amely leginkább összesűrítette a nemzet akaratát 1956. október 23-án, az egész biztosan a Sztálin-szobor ledöntése volt. A Városháza parkban október 23-án a szobordöntés 21 óra 37 perckor lesz, arra emlékezve, hogy a budapesti Sztálin-szobor, hetven évvel ezelőtt, 1956. október 23-án ebben az időpontban dőlt le – mondta Karácsony Gergely.

Közölte azt is, az ünnep idején minden budapesti hidat az '56-os lyukas zászlóval lobogózzák fel.

Az 56-os lyukas zászló azért is nagyon fontos szimbólum, mert pontosan tudjuk mindannyian, hogy a zászlón lévő lyuk az nem egy vákuum. Az nem valaminek a hiánya, hanem annak a kimondása, hogy egy nemzet akkor lehet szabad és erős, hogyha soha senki nem akarja megmondani azt, hogy hogyan kell szeretni a hazát – fogalmazott Karácsony Gergely.

Hozzátette: az '56-os zászlón a lyukat mindenki maga tölti ki azzal, amit hozzá akar adni a nemzethez.

A főpolgármester felhívta arra is a figyelmet, hogy az '56-os forradalom nemcsak a felszabadultságról és a szabadság élményéről szólt, hanem a fájdalomról. A forradalom idején nagyon sok ember meghalt, olyanok is, akik egyszerűen lementek egy kenyérért a boltba és sortűz áldozataivá váltak. Budapest tele volt tömegsírokkal az '56-os forradalom idején, és hajlamosak vagyunk ezeket elfelejteni – mondta.

Karácsony Gergely kiemelte: „a sebek akkor gyógyulnak be, ha tudjuk, hogy hol vannak”.

Ezért egykori tömegsírokat három helyszínen emlékpontokkal, sztélékkel jelölnek majd meg és fotókon bemutatják azt a borzalmat, amit akkor a városlakóknak át kellett élniük – mondta.

Szilágyi Róza Tekla, az Eidolon Centre for Everyday Photography igazgatója arról beszélt, hogy intézményük a Fortepannal közösen készült az évfordulóra. A IX. kerületi Markusovszky téren, az V. kerületben, a Ferenciek terén és a VIII. kerületi Rákóczi téren felállítandó sztéléken helyezik majd el az említett fényképeket.

A sztéléken annyi lesz olvasható, hogy 1956-ban esetenként Budapest közterein temették el a forradalom áldozatait, és a holttesteket a hatóságok 1957-ben titokban exhumálták – mondta.

Szilágyi Róza Tekla beszámolt arról is, hogy egy plakátkampány részeként hetven helyszínen helyeznek ki a közönség által ritkán látott fotográfiákat. A Corvin-negyed villamosmegállóiban már ki is kerültek az első plakátok – közölte.

Pigniczky Réka dokumentumfilm-rendező, az 56/70: 1956 filmre írva filmfesztivál igazgatója elmondta: a háromnapos, mintegy harminc filmet bemutató fesztivált a Corvin Moziban tartják, az első, zártkörű vetítést csütörtök este tartják, majd ezt követően minden rendezvény nyilvános lesz. A moziban beszélgetést is szerveznek történészek, rendezők, színészek és producerek részvételével. Továbbá lesz fotókiállítás is – közölte.

Pigniczky Réka elmondta, a filmekre egységesen 1956 forintért váltható belépő.

A fesztivállal szeretnék a fiatalok megszólítani, és rámutatni arra: "1956 minden magyaré" – hangsúlyozta.

Beke Károly, a Budapesti Művelődési Központ osztályvezetője elmondta: az ünnepi hosszú hétvégére, és azt követően, egészen november 18-ig nagyon sokszínű együttműködésben és partnerségben megvalósuló programsorozattal készül a főváros.

Néhány programot kiemelve szólt arról, hogy a Kiscelli Múzeumban már október 6-án megnyílt az a kiállítás, amely nemzetközi nézőponton keresztül mutatja be a forradalom előzményeit és eseményeit. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 26 helyszínen több mint 30 rendezvénnyel várja majd az érdeklődőket.

Október 23-án 10 órától este 6-ig az V. kerületi Deák Ferenc téren A szabadságvágy villamosa című színielőadással várnak mindenkit. November 2-tól 4-ig különleges lézer- és fényinstallációval emlékeznek a forradalom halottaira a Városháza passzázson.

A programsorozatot Budapest Főváros Levéltára zárja november 18-án tudományos konferenciával – közölte Beke Károly.

Részletes program a budapest.hu/1956 oldalon érhető el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Október 23. – Karácsony Gergely egy nagy közös nemzeti megemlékezést tervez

budapest

1956-os forradalom

évforduló

ünnepi program

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Az európai vállalkozásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy tisztességes feltételek mellett versenyezzenek – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön.
 

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végül enyhe pluszban zártak az amerikai tőzsdeindexek az AI-para közepette

Végül enyhe pluszban zártak az amerikai tőzsdeindexek az AI-para közepette

Durva eladási hullám söpört végig az ázsiai tőzsdéken csütörtök reggel az amerikai inflációs adat után, a dél-koreai részvénypiac közel 8 százalékot zuhant, ütötték a chipgyártók papírjait. A rossz hangulat némileg átragadt az európai tőzsdékre is, de itt csak mérsékeltek voltak az esések. A magyar tőzsde felülteljesítő volt a csütörtöki kereskedésben, a vegyes nemzetközi hangulat ellenére emelkedéssel zárta a napot a Budapesti Értéktőzsde, és mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedett. Az amerikai tőzsdék átmeneti lejtmenet után, ami elsősorban a tech papírokat, chipgyártókat, mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat érintette, végül összességében pluszban zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pünkösdi rózsa metszése ősszel, pünkösdi rózsa ültetése: így alapozd meg a jövő évi virágzást

Pünkösdi rózsa metszése ősszel, pünkösdi rózsa ültetése: így alapozd meg a jövő évi virágzást

A pünkösdi rózsa ültetése ősszel és a megfelelő metszés is hozzájárulhat a szép virágzáshoz. Ismerd meg a legfontosabb teendőket lépésről lépésre!

BBC
Business Sport Travel Science
Bus collides with train stopped on French side of Channel Tunnel leaving at least 19 hurt

Bus collides with train stopped on French side of Channel Tunnel leaving at least 19 hurt

Local officials say none of the injuries are life threatening and no deaths have been reported.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 22:40
Bóna Szabolcs: rendkívüli támogatást kapnak a sertéstartók
2026. október 15. 22:20
Az NNGYK elárulta az egyszerű módszert, amely a leghatékonyabb a fertőzések megakadályozására
×
×