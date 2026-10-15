Október 23. – Karácsony Gergely egy nagy közös nemzeti megemlékezést tervez

Karácsony Gergely azt mondta: Budapest a nemzet fővárosa, az '56-os forradalom nem egyedüli, de mégiscsak nagyon fontos helyszíne, és a város nagyon fontosnak érzi, hogy méltóképpen megemlékezzen 1956. október 23-áról.

Az idei megemlékezés legyen méltó a 70. évfordulóhoz, és „térjünk vissza '56 eredeti hagyományaihoz, hogy ez egy pártpolitikai árnyéktól, aktuálpolitikai interpretációtól független nagy közös együttlét legyen a budapestiek és az egész nemzet számára” – fogalmazott.

Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a „legnagyobb közösségi élményt” jelentő eseményként harangozta be a főpolgármester, hogy az átmenetileg „Csizma térré” alakuló Városháza parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként, fényfestéssel és ahhoz kapcsolódó hanghatásokkal megidézik a Sztálin-szobor ledöntésének hangulatát.

Véleménye szerint, ha azt keressük, hogy melyik volt az az esemény, amely leginkább összesűrítette a nemzet akaratát 1956. október 23-án, az egész biztosan a Sztálin-szobor ledöntése volt. A Városháza parkban október 23-án a szobordöntés 21 óra 37 perckor lesz, arra emlékezve, hogy a budapesti Sztálin-szobor, hetven évvel ezelőtt, 1956. október 23-án ebben az időpontban dőlt le – mondta Karácsony Gergely.

Közölte azt is, az ünnep idején minden budapesti hidat az '56-os lyukas zászlóval lobogózzák fel.

Az 56-os lyukas zászló azért is nagyon fontos szimbólum, mert pontosan tudjuk mindannyian, hogy a zászlón lévő lyuk az nem egy vákuum. Az nem valaminek a hiánya, hanem annak a kimondása, hogy egy nemzet akkor lehet szabad és erős, hogyha soha senki nem akarja megmondani azt, hogy hogyan kell szeretni a hazát – fogalmazott Karácsony Gergely.

Hozzátette: az '56-os zászlón a lyukat mindenki maga tölti ki azzal, amit hozzá akar adni a nemzethez.

A főpolgármester felhívta arra is a figyelmet, hogy az '56-os forradalom nemcsak a felszabadultságról és a szabadság élményéről szólt, hanem a fájdalomról. A forradalom idején nagyon sok ember meghalt, olyanok is, akik egyszerűen lementek egy kenyérért a boltba és sortűz áldozataivá váltak. Budapest tele volt tömegsírokkal az '56-os forradalom idején, és hajlamosak vagyunk ezeket elfelejteni – mondta.

Karácsony Gergely kiemelte: „a sebek akkor gyógyulnak be, ha tudjuk, hogy hol vannak”.

Ezért egykori tömegsírokat három helyszínen emlékpontokkal, sztélékkel jelölnek majd meg és fotókon bemutatják azt a borzalmat, amit akkor a városlakóknak át kellett élniük – mondta.

Szilágyi Róza Tekla, az Eidolon Centre for Everyday Photography igazgatója arról beszélt, hogy intézményük a Fortepannal közösen készült az évfordulóra. A IX. kerületi Markusovszky téren, az V. kerületben, a Ferenciek terén és a VIII. kerületi Rákóczi téren felállítandó sztéléken helyezik majd el az említett fényképeket.

A sztéléken annyi lesz olvasható, hogy 1956-ban esetenként Budapest közterein temették el a forradalom áldozatait, és a holttesteket a hatóságok 1957-ben titokban exhumálták – mondta.

Szilágyi Róza Tekla beszámolt arról is, hogy egy plakátkampány részeként hetven helyszínen helyeznek ki a közönség által ritkán látott fotográfiákat. A Corvin-negyed villamosmegállóiban már ki is kerültek az első plakátok – közölte.

Pigniczky Réka dokumentumfilm-rendező, az 56/70: 1956 filmre írva filmfesztivál igazgatója elmondta: a háromnapos, mintegy harminc filmet bemutató fesztivált a Corvin Moziban tartják, az első, zártkörű vetítést csütörtök este tartják, majd ezt követően minden rendezvény nyilvános lesz. A moziban beszélgetést is szerveznek történészek, rendezők, színészek és producerek részvételével. Továbbá lesz fotókiállítás is – közölte.

Pigniczky Réka elmondta, a filmekre egységesen 1956 forintért váltható belépő.

A fesztivállal szeretnék a fiatalok megszólítani, és rámutatni arra: "1956 minden magyaré" – hangsúlyozta.

Beke Károly, a Budapesti Művelődési Központ osztályvezetője elmondta: az ünnepi hosszú hétvégére, és azt követően, egészen november 18-ig nagyon sokszínű együttműködésben és partnerségben megvalósuló programsorozattal készül a főváros.

Néhány programot kiemelve szólt arról, hogy a Kiscelli Múzeumban már október 6-án megnyílt az a kiállítás, amely nemzetközi nézőponton keresztül mutatja be a forradalom előzményeit és eseményeit. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 26 helyszínen több mint 30 rendezvénnyel várja majd az érdeklődőket.

Október 23-án 10 órától este 6-ig az V. kerületi Deák Ferenc téren A szabadságvágy villamosa című színielőadással várnak mindenkit. November 2-tól 4-ig különleges lézer- és fényinstallációval emlékeznek a forradalom halottaira a Városháza passzázson.

A programsorozatot Budapest Főváros Levéltára zárja november 18-án tudományos konferenciával – közölte Beke Károly.

Részletes program a budapest.hu/1956 oldalon érhető el.