Megnevezte alelnökeit az NMHH új elnöke

Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel alelnöknek Polyák Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) múlt héten kinevezett elnöke, aki egyben a Médiatanácsot is vezeti. Az elnöki kabinet irányítását Kövesdi Veronika kapja – derült ki Polyák keddi LinkedIn-bejegyzéséből, amit a hvg.hu szúrt ki.

A posztban az elnök arra is emlékeztetett, hogy az Országgyűlés Radetzky Andrást választotta a Médiatanács tagjává. Ő Bencsik Mártával, Bodrogi Beával és Nagy Krisztinával együtt dolgozik majd a testületben. Polyák Gábor jelezte, hogy az elnöki kabinet további tagjait is hamarosan bemutatja.