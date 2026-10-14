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Polyák Gábor elnökjelölt, médiajogász a Médiatanács elnökét és tagjait jelölõ eseti országgyûlési bizottság ülésén az Országházban 2026. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Megnevezte alelnökeit az NMHH új elnöke

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Két helyettesi pozíció van a médiahatóságnál.

Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel alelnöknek Polyák Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) múlt héten kinevezett elnöke, aki egyben a Médiatanácsot is vezeti. Az elnöki kabinet irányítását Kövesdi Veronika kapja – derült ki Polyák keddi LinkedIn-bejegyzéséből, amit a hvg.hu szúrt ki.

A posztban az elnök arra is emlékeztetett, hogy az Országgyűlés Radetzky Andrást választotta a Médiatanács tagjává. Ő Bencsik Mártával, Bodrogi Beával és Nagy Krisztinával együtt dolgozik majd a testületben. Polyák Gábor jelezte, hogy az elnöki kabinet további tagjait is hamarosan bemutatja.

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Kezdőlap    Belföld    Megnevezte alelnökeit az NMHH új elnöke

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