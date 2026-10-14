Kiderült, hogy mekkora nyugdíjat tartanának megfelelőnek a magyarok, akiknek csupán 32 százaléka tesz félre idős korára

Az Ipsos-kutatásában, ami nyár végén készült el, a legtöbben azt válaszolták, hogy nincs elég pénzük, ezért nem tudnak félretenni. Papp Ádám elmondta: a tapasztalataik azt mutatják, hogy ez egy gyakori kifogás, és sokkal inkább arról van szó, hogy az illető nem is foglalkozik vele, mert túl távolinak gondolja az idős korát, és úgy érzi, épp vannak fontosabb dolgok az életében.

A kutatás szerint a legtöbben havi 4-600 ezer forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek.

Majdnem mindenki az aktuális értéken gondolkodik, tehát mai 600 ezer forintnak megfelelő összeget szeretne kapni. Ezzel azonban az igazgató szerint az a nagy baj, hogy aki mondjuk most 40 éves, vagyis 25 év múlva megy nyugdíjba, annak egy átlagosan 3 százalékos inflációval számolva így 1 millió 200 ezer forintot kellene kapnia.

Arról is beszélt, hogy mindenkinek csak javasolni tudja az interneten fellelhető nyugdíjkalkulátorok használatát. Ezeken elmondása szerint be lehet állítani a keresetet, a nyugdíjba vonulás dátumát és inflációt is lehet számolni. Vagyis kiderül, hogy a jelenlegi jövedelem és a várható nyugdíj között mekkora a különbség.

Papp Ádám hangsúlyozta: az időtáv minden pénzügyi kalkulációnál nagyon fontos, hiszen nem mindegy, hogy valaki 30 éven keresztül tesz félre egy összeget, vagy 10 éven keresztül.

„A rendszeresség és az időben elkezdett takarékoskodás fontosabb az összeg nagyságánál”

– hívta fel a figyelmet, azt tanácsolva, hogy egy kis összeget is tegyen félre, aki csak annyit tud.

Kiemelte: más élethelyzetben van egy fiatal, aki még lakásvásárlás előtt áll, ott a rugalmasság fontosabb, és másképp viszonyul az időskori takarékoskodáshoz az, aki már megteremtette az egzisztenciáját, ő talán nagyobb összeget tud félre tenni.

Nincs tökéletes megoldás, személyre szabottan kell megnézni, hogy kinek mi lehet a jó. Van egyszeri és rendszeres díjas termék, és olyan megtakarítás is, amelynél levonással jár, ha valaki idő előtt kiveszi a pénzét. Így mindenkinek a személyes élethelyzetéhez kell alakítania a takarékoskodást – hangsúlyozta az igazgató.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.