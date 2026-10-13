Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért

A kampány célja legalább 25 millió forint összegyűjtése, azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához.

A kampány október 1-jén indult. Az adományokkal nemcsak a gyerekek gyógyulását lehet támogatni, hanem azt is, hogy korszerű, a gyerekek igényeihez igazodó környezetben kaphassanak ellátást – írja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület.

A Gyermekmentő Szolgálat rendelőiben többek között fogászati, fül-orr-gégészeti, foniátriai, neurológiai, gyermekgyógyászati és sportorvosi rendelés, valamint logopédiai, gyógytorna- és gyógypedagógiai ellátás érhető el azoknak a gyerekeknek, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Mert az itt megforduló gyerekek számára egy vizsgálat vagy egy terápia nem egyszerűen egy újabb időpont – hanem egy lépés a gyógyulás és a teljesebb élet felé.

Sok gyerek ezekhez a segítségekhez nehéz élethelyzete miatt egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen jut hozzá.

Hogyan tud adományozni?

OTP Adományozás Portálon keresztül bankkártyás fizetéssel

A Simple alkalmazásban az Adományozás menüpontban

OTP ügyfélként: az ATM-en készpénzfelvételkor és az internet- és mobilbankban utalás intézése közben

Az adományozásnak nincs külön díja.