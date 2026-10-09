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Fiatal kapucnis férfi elektromos cigarettát szív
Nyitókép: Unsplash.com

Cigaretták – árulkodóak a magyarok szokásai

Infostart / MTI

Tovább nőtt a hamis cigaretták aránya Magyarországon, miközben a hevített dohánytermékek körében emelkedett az eredeti külföldi termékek részesedése. A jövedéki adóemelések miatt tovább szűkülhet a legális dohánypiac, és ez akár 80 milliárd forinttal is csökkentheti a költségvetési bevételeket – közölte a YouGov kutatócég idei tavaszi (első hullám) üresdoboz-kutatásának eredményeit.

A kutatás, amely február 23. és április 3. között zajlott, a hagyományos cigaretták mellett a hevített dohánytermékeket, a nikotinpárnákat és az e-cigarettákat is vizsgálta. Az üresdoboz-kutatás lényege, hogy az eldobott dobozok összegyűjtése és elemzése alapján próbálja megbecsülni az illegális és hamisított termékek arányát.

A 2026-os felmérésből kiderült: a vizsgált cigarettásdobozok 85,6 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék volt. A termékek 4,4 százaléka eredeti külföldi, míg 10 százalékuk hamis termék volt; az előbbi 0,4 százalékpontos, az utóbbi pedig 1,1 százalékpontos emelkedés a 2025 második hullámának eredményeihez képest.

Míg tavaly a második hullámban 1030 doboz hamis cigarettát azonosítottak a mintában, idén ez 1162-re emelkedett. A legmagasabb értéket Kelet-Magyarországon mérték, ahol a hamis cigaretták aránya 11,8 százalék volt, ami Budapesten 9,3 százalékot, Nyugat-Magyarországon 7,8 százalékot tett ki.

A legtöbb külföldi legális cigaretta Romániából és Koszovóból származott, de Szlovákia és Ukrajna is jelentős forrásországként jelent meg – közölték.

Az ízesített e-cigaretták magyarországi forgalmazásának tilalma miatt a kategóriában jelentős az illegális piac, ami fogyasztóvédelmi, közegészségügyi és költségvetési kockázatot is jelent – írták.

A mintában talált termékek 80 százaléka az EU által maximálisan meghatározott nikotinkoncentráció többszörösét tartalmazta.

A vizsgált 4000 hevített dohánytermék 95,4 százaléka (3814 doboz) eredeti magyar termék volt, míg 4,6 százalék (183 doboz) eredeti külföldi, ami meghaladja a tavaly második hullámban mért 3,75 százalékot. Budapesten 5,3, Nyugat-Magyarországon 4,5, Kelet-Magyarországon 3,9 százalék volt ez az arány. A külföldi termékek között Szlovákia volt a leggyakoribb származási ország 37,7 százalékkal, majd Olaszország (8,7 százalék), Lengyelország (8,2 százalék) és Görögország (7,7 százalék) következett.

A nikotinpárnák jóval kisebb mintájában a nem Magyarországon adózott termékek aránya közel 11 százalék volt.

Iparági becslés szerint az illegális e-cigaretta szegmens növekedése miatt zsugorodó hevített termék- és cigarettapiacon a hamis és eredeti külföldi termékek éves szinten mintegy 80 milliárd forint adókiesést okozhatnak – derül ki a YouGov kutatásából.

A közlemény szerint pontosabb becslést a napokban lezárult második hullám adhat, de az eredmények nem tükrözik a november 1-jei jelentős adóemelés hatását a legális piacra.

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