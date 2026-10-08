Egyesült a Népszava és az újrainduló Népszabadság

A Népszava szerkesztősége csatlakozik az újrainduló Népszabadsághoz – írja a Telex. Az egyesülés bejelentésében azt írja az új Népszabadság főszerkesztője, Tóth Ákos, hogy a Népszava az elmúlt egy évben „gazdaságilag kilátástalan helyzetbe került, a megszűnés szélére sodródott”.

Mint írja, örömmel vesznek részt az egy évtizeddel ezelőtt megszüntetett Népszabadság újraélesztésében, miközben a Népszava eddigi tartalmai az október 8-án elindított https://nszo.hu oldalon a jövőben is elérhetők lesznek, bizonyos cikkeket pedig a Népszava aloldalon fognak publikálni.

„A Népszava tehát nem szűnik meg, viszont tartalmaink az eddigieknél összehasonlíthatatlanul szélesebb körben és még erőteljesebben jelenhetnek meg a nyilvánosságban”

– írja Tóth Ákos a bejelentésben.

A Népszava napi print változatának megjelenése a nyár eleje óta áll, miután a nyomdai és logisztikai szolgáltatást kínáló Mediaworks több százmillió forintos tartozás miatt felfüggesztette a hírlap nyomtatását, egyben terjesztését. Augusztusban új tulajdonosa lett a lapnak: a Jelent kiadó Liberty Press Kft. (ez a Népszabadság kiadója is) vette át a Népszavát működtető XXI. század Média Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

A Népszabadság újraindulását szeptember 24-én jelentették be:

a lap október 8-án, 10 évvel a megszüntetése után tér vissza online újságként és nyomtatott hetilapként.

A megújuló Népszabadság kiadója a Liberty Press Kft., a társaság 90 százalékos tulajdonrésze a jelenleg bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt. tulajdonába kerül, 10 százalékban pedig Tóth Ákos, az újrainduló Népszabadság főszerkesztője tulajdonolja majd a kft.-t.

A 4Sight Media Group Zrt. az induláskor a lap kétévnyi működéséhez elegendő forrást biztosít. A médiacsoportot négy magyar magánszemély alapította céges érdekeltségein keresztül, mert hosszú távú lehetőséget látnak a magyar médiapiac átalakulásában.