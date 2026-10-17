Erre figyeljen, ha hétvégén az M0-son autózik!

A lezárások szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig várhatók. A munkavégzés ideje alatt egyszerre csak egy forgalmi sávot zárnak le, a közlekedés a többi sávon folyamatosan biztosított lesz.

A közlemény szerint a munkavégzést tudatosan a hétvégi, kamionstop által érintett időszakra ütemezték, amikor a várakozások szerint kisebb a teherforgalom, ezáltal kisebb a torlódások kialakulásának esélye. Ha forgalmi helyzet indokolja, a kivitelező ideiglenesen felfüggesztheti a munkát és az ahhoz kapcsolódó sávzárást.

A közútkezelő arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu oldalon.