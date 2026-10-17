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Bosszús női sofőr autóvezetés közben.
Nyitókép: Getty Images/EmirMemedovski

Erre figyeljen, ha hétvégén az M0-son autózik!

Infostart / MTI

Közműépítési munkálatok miatt időszakos sávlezárásokra kell számítani az M0-s autóúton az M5-ös autópálya csomópontjánál a hétvégén – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A lezárások szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig várhatók. A munkavégzés ideje alatt egyszerre csak egy forgalmi sávot zárnak le, a közlekedés a többi sávon folyamatosan biztosított lesz.

A közlemény szerint a munkavégzést tudatosan a hétvégi, kamionstop által érintett időszakra ütemezték, amikor a várakozások szerint kisebb a teherforgalom, ezáltal kisebb a torlódások kialakulásának esélye. Ha forgalmi helyzet indokolja, a kivitelező ideiglenesen felfüggesztheti a munkát és az ahhoz kapcsolódó sávzárást.

A közútkezelő arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu oldalon.

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