Megkezdődtek a hivatalos koalíciós tárgyalások Németországban

Berlinben ma reggel összeült a Szociáldemokrata Párt, valamint a Keresztényszociális- és Kereszténydemokrata Unió elnöke, hogy megkezdje a nagykoalíció előkészítését. A délelőtti órákban már csatlakozik hozzájuk mindhárom pártból egy-egy 15 tagból álló szakértői bizottság a témák részletes megvitatására. A résztvevők abban reménykednek, hogy két hét alatt sikerül tető alá hozni a megállapodás szövegét, amelyet még a Szociáldemokrata Párt közel félmillió tagjának is szentesítenie kell, és csak ekkor állhat fel Angela Merkel kancellár új kormánya.

A Kereszténydemokrata Unió berlini központjában ma délelőtt Angela Merkel, valamint Martin Schulz és Horst Seehofer megnyitotta a nagykoalíció újraélesztését célzó tanácskozásokat. A vitás kérdések részleteiről a pártok 15 tagú szakértői csoportjai tárgyalnak. Abban már korábban megállapodtak, hogy - lehetőleg két hét alatt - kísérletet tesznek a mindhárom fél számára elfogadható kompromisszum kidolgozására.

Míg a két kereszténypárt több vezető tisztségviselője az elmúlt napokban ismételten hangoztatta, hogy a januári előzetes megbeszéléseken született irányelvekhez mindenképpen ragaszkodni kell, szociáldemokrata részről kiváltképpen a meghatározott időre szóló munkavállalás, az egészségügyi biztosítás, valamint a menekültek családösszevonása terén akarnak elérni komoly módosításokat az elkövetkező napok során. Amennyiben sikerül egyezségre jutni, a megállapodás szövegét a szociáldemokrata párttagok többségének is jóvá kell hagynia, és csak ezután léphet hivatalba az új kormány.

Martin Schulz nem pályázik miniszteri tisztségre, hanem pártelnökként azon fog fáradozni, hogy ismét megerősítse a szociáldemokraták népszerűségét, ugyanis a legfrissebb közvélemény-kutatás arra vall, hogy

a Szociáldemokrata Párt támogatottsága a szeptemberi választás óta jelentősen csökkent és alig éri el a 12 százalékot.

Tudósítók szerint az új kormány feltehetően húsvétkor léphet hivatalba.

Nem fogja vissza a gazdaságot

A koalíciós tárgyalások elhúzódása azonban – az előzetes aggodalmakat ellentétben – nem hatott ki a gazdasági életre. A müncheni IFO gazdaságkutató intézet üzleti hangulatindexe jelentősen emelkedett és a fogyasztói hangulat is töretlennek tűnik. Pénzügyi elemzők azonban rámutattak arra is, hogy a német gazdaság húzóága, a kivitel szempontjából aligha biztató jelenség, hogy az euró dollárhoz viszonyított árfolyama november óta fokozatosan emelkedik és immár eléri az 1 dollár 25 centet is, ami a német export-áruk drágulásához vezet a nemzetközi piacokon.

