A visszavágón a Leganés 2-1-re nyert a Santiago Bernabeu stadionban, és így 2-2-es összesítéssel, idegenben szerzett több góllal jutott az elődöntőbe.

A Real alapvetően tartalékos csapattal állt fel, de a sztárok közül Sergio Ramos, Isco és Karim Benzema is a pályán volt, utóbbi szerezte a gólt, majd csereként Daneil Carvajal és Luka Modric is beszállt, de ez is kevés volt a sikerhez.

