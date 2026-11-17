Sikeres tesztrepülést hajtott végre először emberrel a fedélzetén Kína első saját fejlesztésű 10 tonnás elektromos kereskedelmi repülőgépe a hétvégén.

A CE-25A repülőgépet a tervezők rövid távú kereskedelmi utakra szánják. A gyártó COMAC cég közleménye szerint az 57 perc 46 másodpercig tartó tesztút során a légi jármű fedélzetén két pilóta és egy mérnök utazott. A vállalat közleménye szerint minden teszteredmény megfelelt a várakozásoknak.

A repülőgépet 19 utas szállítására tervezték, utazósebessége 300 kilométer/óra, utazómagassága 2400 méter, hatótávolsága pedig 400 kilométer. A repülőgéppel február eleje óta 19 alkalommal végeztek személyzet nélküli repülési teszteket.