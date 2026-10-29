Ételallergiások, figyelem: több tízezer antitestet tervezett meg a Claude

A kutatásban, gyógyszerfejlesztésben egyre elterjedtebb az AI használata, és nemrég bebizonyosodott, hogy e téren igen hatékonynak is bizonyulhat, hiszen egy kutatócsoport mindössze egy hónap leforgása alatt mintegy 35 ezer antitest-tervet készített az Anthropic modellje, a Claude segítségével – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a hvg.hu.

Ráadásul az elsődleges laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy az antitestek között több olyan ígéretes változat is megtalálható, amik segíthetnek az ételallergiák kezelésében.

Az amerikai Divergence Labs egy abból a hat gyógyszerfejlesztő szervezető szervezetből, amelyek az Anthropic segítségével vizsgálják, hogyan rövidítheti le a mesterséges intelligencia a gyógyszerek fejlesztési idejét.

Az Anthropic szerint az együttműködésnek köszönhetően javult az antitestek stabilitása, valamint 89 százalékkal csökkent a gyógyszeripari dokumentumok áttekintésére fordított idő.

A kutatók jelenleg egy olyan kezelési módot igyekeznek kidolgozni, amely az immunglobulin E-t (IgE) – az allergiás reakciókban szerepet játszó antitestet – célozza meg. A jelenleg elérhető kezelésekkel ellentétben – amelyek elsősorban a véráramban keringő IgE-t semlegesítik, – a vállalat célja az IgE leválasztása az immunsejtekről. Azonban ahhoz, hogy ezt elérjék, olyan molekulára van szükség, amely két összetevőből áll: az egyik szorosan kötődik az IgE-hez, a másik pedig segíti annak eltávolítását az immunsejtről.

Erre a célra alkotott meg a Claude 35 ezer lehetséges „jelöltet”. A kutatók az elsődleges laboratóriumi vizsgálatok során ebből három olyat is azonosítottak, amelyek képesek lehetnek kötődni az IgE-hez, és 20 olyat, amely képes leválasztani azt az immunsejtekről. Az utóbbiak közül három az Anthropic tájékoztatása szerint eredményesebb volt, mint egy hagyományos gyógyszer. Jelenleg egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznak, ami mindkét komponenst magába foglalja.

Sejtterápiához is alkalmazzák a Claude-ot

Az Anthropic egy másik fejlesztésben is részt vesz. A Generate Biomedicines nevű vállalattal közösen a CAR-T sejtterápia fejlesztésén dolgozik. Ez az a modern rákkezelési módszer, amely során a beteg immunsejtjeit genetikailag módosítják, hogy felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket.

A cég kutatói a Claude Code segítségével tervezték át azokat a genetikai utasításokat, amelyek e sejtek működését szabályozzák.

Az egyik terv körülbelül 70 százalékkal rövidebb folyamatot jelent, mint a jelenleg alkalmazott módszerek.

A vállalat beszámolója alapján a laboratóriumi vizsgálatok során a módosított sejtek nagyjából tízszer annyi, a rákos sejteket felismerő receptort termeltek, hatékonyabban pusztították el a daganatsejteket, és hosszabb ideig maradtak aktívak. Mindez hosszú távon oda vezethet, hogy az egyenlőre leginkább csak a vérrák esetén alkalmazott CAR-T terápiát más daganatos megbetegedéseknél is bevessék.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ezek az eredmények még nem igazolják a módszer hatékonyságát a betegek esetében, ehhez további vizsgálatokra és kísérletekre lesz szükség.