Szoftverrobotokkal gyorsítaná fel a magyar vállalatok munkáját a Yettel

A Yettel új fejezetet nyit vállalati szolgáltatásaiban: a telekommunikációs megoldások mellett már üzleti folyamatok automatizálását támogató szolgáltatással is segíti a közép- és nagyvállalatokat. A UiPath technológiájára épülő megoldással a cégek szoftverrobotok segítségével automatizálhatják ismétlődő adminisztratív folyamataikat.

A magyar gazdaság abban érdekelt, hogy a mesterséges intelligenciát a vállalkozás szolgálatába állítsuk – vallja a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója. Fülöp Gábor az InfoRádióban elmondta, hogy a ChatGPT, a Gemini és a Copilot már rendszeresen használt modelleknek számítanak, sokan kommunikálnak az AI-al, de nehéz olyan folyamatot elindítani, ami a munkahelyek digitalizációját segíti. A Yettel ebben nyújt segítséget.

„Azok a vállalkozások, amelyek rendelkeznek nagy back office-szal, adminisztrációs területtel, könyveléssel, olyan HR-feladatokkal, ami sok manuális munkát igényel, és sok rendszerben kell adminisztratív feladatot végrehajtani, a szoftverrobotok megkönnyítik és automatizálják ezeket a munkákat.”

Hatékonyságnövekedés és költségcsökkentés

Nem csak szoftver hozzáféréseket árulnak, hanem kulcsra kész megoldásokat – folytatta Fülöp Gábor.

„Ha az ügyfelek velünk szerződést kötnek, akkor felmérjük hogy mit kell automatizálni a munkafolyamatokban és mit is kell robotizálni. Egy forgatókönyvet készítünk és ezt a UI pass rendszerbe tápláljuk és a tesztelés után átadjuk az ügyfeleknek. Az új rendszer hozzávetőlegesen 20-40 százalékos hatékonyságnövekedést eredményez az adminisztrációs feladatokban” – hívat fel a figyelmet a Yettel marketing igazgatója.

Az új technológia költségcsökkentést eredményez Fülöp Gábor szerint és azok, akik eddig az adminisztratív adatokat dolgozták fel, nagyobb hozzáadott értékű munkával foglalkozhatnak, ami segítséget nyújt a vállalkozásoknak.

Radikális változások a piacon

A szakember hangsúlyozta, hogy nagy ugrás előtt áll a gazdaság, a következő 3-5 évben radikálisan át fogják alakítani a vállalatok hatékonyságát az AI ügynökök, a robotok. Ugyanakkor az Európai Unió gazdasági digitalizációs felméréseiben Magyarország mindig hátul szerepel. „A szoftverrobotok elterjedése abban segít, hogy a digitalizáció jobb legyen, és az AI igénybevételével ezek a folyamatok felgyorsuljanak hazánkban” – összegzett a Yettel értékesítési és marketing igazgatója.