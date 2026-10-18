Eltévedt amerikai madarak érkeztek a kiszáradó Balatonhoz

A tartósan alacsony vízszint következtében a tó déli partvonala jelenleg egy szikes tóhoz hasonló élőhelyet biztosít, ami ideális környezet a partimadarak számára – mondta el Gál Szabolcs madarász.

A sekély, iszapos területeken megjelent fajok közül kiemelkedik egy cankópartfutó, amely eredetileg Észak-Amerika sarkvidéki területein fészkel. A szakember tájékoztatása szerint ez a madárfaj úgy jut el Európába, hogy a vonulás során a sarkkörnél eltéveszti az irányt. A rendkívüli példányt egy héten keresztül lehetett megfigyelni Fonyódnál – írja a sonline.hu.

Az észak-amerikai ritkaság mellett más, Magyarországon szokatlan északi vándorok is megjelentek a térségben.

A hétvégén mintegy 700-800, a sarkvidéki tundrákról érkező, emberhez szokott havasi partfutót számoltak össze.

Emellett felbukkant a sziklás tengerpartokat kedvelő kis goda, valamint a téli időszak hírnökeiként már sarki búvárt és fekete récét is megfigyeltek a tó különböző pontjain.