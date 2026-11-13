Különleges versennyel zárható a futóidény a Balatonnál

A BSI pénteki tájékoztatása szerint a kétnapos szabadidősport-eseményre közel 5000 nevezés érkezett az ország 696 településéről, a mezőnyben pedig 49 ország képviselteti magát.

A szombati félmaraton már a verseny hetében elérte a létszámlimitet, a nevezések száma 13,9 százalékkal haladja meg a tavalyi végleges nevezésszámot. A 7 kilométeres távtól a különböző felbontásokban teljesíthető maratonig tartó futamokon kiváló magyar élsportolók – köztük Kazi Tamás olimpikon középtávfutó, Galambos Péter világbajnoki érmes evezős és Beda Szabolcs ultrafutó – is rajthoz állnak.

A verseny különlegessége, hogy a klasszikus 42,195 kilométeres maratoni távot több szakaszra bontva teljesíthetik a résztvevők. A futók választhatnak egynapos, háromrészes maratont, vagy akár két napra is eloszthatják a teljes távot. Így azok is átélhetik a maratoni kihívást, akik még nem vállalkoznának a több mint 42 kilométer egyben történő lefutására.

A különböző távok (7, 10,5, 14 és 21,1 km) között egyéni és páros indulási lehetőségek is szerepelnek. A többszakaszos versenyeken minden résztáv után befutócsomag várja a futókat, a választott szám sikeres teljesítését pedig egyedi tervezésű befutóéremmel ismerik el a szervezők.

A még szabad helyekre szombaton és vasárnap a helyszínen is lehet nevezni.