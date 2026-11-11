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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - NOVEMBER 8: Tom Brady and Kevin Burkhardt look on from the field prior to the game between the Green Bay Packers and the New England Patriots at Gillette Stadium on November 8, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Kathryn Riley/Getty Images)
Nyitókép: Kathryn Riley/Getty Images

A tojáslabdás ikon hűtlen lett az angol futballhoz

Infostart

Tom Brady távozik! Az NFL ikonja megszakítja kapcsolatait a Birmingham Cityvel, noha a csapat vezeti a Championship tabelláját

A hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady három év után hivatalosan is megszakította kapcsolatait a Birmingham Cityvel, ahol kisebbségi tulajdonosként tevékenykedett. A 49 éves NFL-legenda úgy távozik, hogy a Kékek csapata – a Swansea City elleni szombati, 2–1-es győzelmet követően – éppen a Championship tabella élére állt.

A klub hétfői megerősítése szerint Brady lemond 3,3 százalékos tulajdonrészéről, valamint a klub tanácsadó testületének elnöki posztjáról is. A korábbi quarterback még 2023 augusztusában, a Knighthead Capital Management LLC által vezetett felvásárlás során csatlakozott a klubhoz barátja és üzlettársa, Tom Wagner oldalán. Ez a befektetés mindössze hat hónappal azután történt, hogy Brady 2023 februárjában, 23 szezont felölelő játékoskarriert követően visszavonult.

Amikor – miután hat Super Bowl-gyűrűt nyert a New England Patriots, egyet pedig a Tampa Bay Buccaneers színeiben – megjelent az angol labdarúgás világában, a háromszoros NFL MVP (a liga legértékesebb játékosa) olyan partnerségre lépett a klubbal, amely a közlemény szerint magában foglalta mind a tőkebefektetést, mind pedig az idő és a kiterjedt szakértelem rendelkezésre bocsátását. A Kékek hivatalos közleményben erősítették meg távozását: „A Birmingham City labdarúgóklub őszinte háláját fejezi ki Tom Bradynek az elmúlt három évben tanúsított szerepvállalásáért és a klub iránti rendíthetetlen támogatásáért.

Igazán nagyszerű volt, hogy egy olyan tapasztalattal és szenvedéllyel rendelkező személyiség, mint Tom, kapcsolódott a klubhoz; a csapat pedig bízik abban, hogy – az edzőpályától egészen a birminghami közösségig – tovább építkezhet azokra az alapokra, amelyeket ő is segített lerakni.”

Brady birminghami időszaka nem volt mentes a vitáktól; különösen a 2023–2024-es szezon bizonyult kritikusnak, amikor Wayne Rooney – akinek edzői regnálása három hónapig sem tartott – kudarccal végződő időszaka végül a harmadosztályba (League One) való kieséshez vezetett. Miután az amerikai sportoló egy dokumentumfilm-sorozatban megkérdőjelezte az angol válogatott korábbi csatárának munkamorálját, Rooney úgy reagált, hogy „nagyon igazságtalannak” nevezte a megjegyzéseket.

A brit labdarúgáson kívül a korábbi irányító továbbra is sűrű időbeosztással dolgozik az észak-amerikai sport- és médiavilágban. A FOX Sports vezető NFL-elemzőjeként (szerződése 2032-ig szól) végzett munkája mellett a Las Vegas Raiders kisebbségi tulajdonosa és tanácsadója, emellett pedig tulajdonrésze van a WNBA-ben szereplő Las Vegas Aces csapatában is.

Annak ellenére, hogy elveszítették neves befektetőjüket, a Birmingham a novemberi válogatott szünetben a Championship élén áll: 15 mérkőzésen szerzett 29 pontjukkal, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően vezetik a tabellát. A többségi tulajdonos, Wagner továbbra is elszántan dolgozik azon, hogy visszavezesse a klubot a Premier League-be, kihasználva a csapat jelenlegi erős hazai lendületét. Emellett már hosszú távú tervek is léteznek egy új, 62 000 férőhelyes stadion építésére a városban.

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