A tojáslabdás ikon hűtlen lett az angol futballhoz

A hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady három év után hivatalosan is megszakította kapcsolatait a Birmingham Cityvel, ahol kisebbségi tulajdonosként tevékenykedett. A 49 éves NFL-legenda úgy távozik, hogy a Kékek csapata – a Swansea City elleni szombati, 2–1-es győzelmet követően – éppen a Championship tabella élére állt.

A klub hétfői megerősítése szerint Brady lemond 3,3 százalékos tulajdonrészéről, valamint a klub tanácsadó testületének elnöki posztjáról is. A korábbi quarterback még 2023 augusztusában, a Knighthead Capital Management LLC által vezetett felvásárlás során csatlakozott a klubhoz barátja és üzlettársa, Tom Wagner oldalán. Ez a befektetés mindössze hat hónappal azután történt, hogy Brady 2023 februárjában, 23 szezont felölelő játékoskarriert követően visszavonult.

Amikor – miután hat Super Bowl-gyűrűt nyert a New England Patriots, egyet pedig a Tampa Bay Buccaneers színeiben – megjelent az angol labdarúgás világában, a háromszoros NFL MVP (a liga legértékesebb játékosa) olyan partnerségre lépett a klubbal, amely a közlemény szerint magában foglalta mind a tőkebefektetést, mind pedig az idő és a kiterjedt szakértelem rendelkezésre bocsátását. A Kékek hivatalos közleményben erősítették meg távozását: „A Birmingham City labdarúgóklub őszinte háláját fejezi ki Tom Bradynek az elmúlt három évben tanúsított szerepvállalásáért és a klub iránti rendíthetetlen támogatásáért.

Igazán nagyszerű volt, hogy egy olyan tapasztalattal és szenvedéllyel rendelkező személyiség, mint Tom, kapcsolódott a klubhoz; a csapat pedig bízik abban, hogy – az edzőpályától egészen a birminghami közösségig – tovább építkezhet azokra az alapokra, amelyeket ő is segített lerakni.”

Brady birminghami időszaka nem volt mentes a vitáktól; különösen a 2023–2024-es szezon bizonyult kritikusnak, amikor Wayne Rooney – akinek edzői regnálása három hónapig sem tartott – kudarccal végződő időszaka végül a harmadosztályba (League One) való kieséshez vezetett. Miután az amerikai sportoló egy dokumentumfilm-sorozatban megkérdőjelezte az angol válogatott korábbi csatárának munkamorálját, Rooney úgy reagált, hogy „nagyon igazságtalannak” nevezte a megjegyzéseket.

A brit labdarúgáson kívül a korábbi irányító továbbra is sűrű időbeosztással dolgozik az észak-amerikai sport- és médiavilágban. A FOX Sports vezető NFL-elemzőjeként (szerződése 2032-ig szól) végzett munkája mellett a Las Vegas Raiders kisebbségi tulajdonosa és tanácsadója, emellett pedig tulajdonrésze van a WNBA-ben szereplő Las Vegas Aces csapatában is.

Annak ellenére, hogy elveszítették neves befektetőjüket, a Birmingham a novemberi válogatott szünetben a Championship élén áll: 15 mérkőzésen szerzett 29 pontjukkal, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően vezetik a tabellát. A többségi tulajdonos, Wagner továbbra is elszántan dolgozik azon, hogy visszavezesse a klubot a Premier League-be, kihasználva a csapat jelenlegi erős hazai lendületét. Emellett már hosszú távú tervek is léteznek egy új, 62 000 férőhelyes stadion építésére a városban.