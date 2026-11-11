A Liverpool kapitánya: „A legcsekélyebb mértékben sem estem pánikba”

Virgil van Dijk jövője továbbra is az egyik legsürgetőbb kérdés a Liverpool vezetősége számára, hiszen a holland válogatott játékos jelenlegi szerződésének utolsó hónapjaihoz érkezett. Bár egyelőre nincs végleges megállapodás, a 35 éves középhátvéd igyekezett eloszlatni minden olyan feltételezést, miszerint feszültség vagy aggodalom övezné a klubnál betöltött helyzetét. Mivel a megállapodása jövő nyáron lejár, a találgatások természetesen felerősödtek, ám a csapatkapitány továbbra is az aktuális feladatokra összpontosít Andoni Iraola vezetőedző irányítása alatt.

A helyzettel kapcsolatban van Dijk egyértelművé tette, hogy nem nehezedik rá nyomás a közelgő szabadügynökké válás miatt. „A legcsekélyebb mértékben sem estem pánikba. Játszani akarok tovább, és folytatni azt, amit eddig csináltam. Meglátjuk, mit hoz a szezon. Eddig is csodálatos időszakot töltöttem itt. Ha ez folytatódik, akkor úgy lesz; ha nem, akkor máshová megyek. Jelenleg nincs miről beszámolni, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen feszültség vagy aggodalom lenne” – magyarázta a védő.

Bár a szerződése központi téma, Virgil van Dijk a novemberi szünetben a fizikai regenerálódásra helyezi a hangsúlyt. A védő kénytelen volt lemondani a válogatottbeli szereplésről; a klub megerősítette, hogy van Dijk nem tudott csatlakozni a holland kerethez a Görögország és Németország elleni közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt.

Fizikai állapotáról szólva Virgil van Dijk elismerte, hogy az átmeneti időszakban némi fájdalommal vagy kellemetlenséggel is pályára lépett, hogy segítse a csapatot. „Mentálisan rendben vagyok. Fizikailag az elmúlt hetekben kisebb problémákkal küzdöttem, de mindent megteszek, hogy pályára léphessek. Jól érzem magam, de most nem rólam van szó. Meglátjuk, mi történik” – jegyezte meg. A kisebb sérülés okozta hátráltató tényező ellenére a csapatkapitány eddig minden bajnoki mérkőzésen a kezdőcsapat tagja volt a Liverpool idényében.