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Piros ülések egy stadion lelátóján.
Nyitókép: Unsplash

Mérkőzés közben szakadt le a lelátó, többen lezuhantak

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Egy időre le is állították a Tromsø–Bodø/Glimt labdarúgó mérkőzést, miután a vendégszurkolók alatt összerogyott a szerkezet egy része és többen bezuhantak a keletkezett lyukba.

Egy időre félbeszakadt a norvég labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában játszott Tromsø–Bodø/Glimt mérkőzés, miután a vendégszurkolók alatt egyszer csak leszakadt a lelátó egyik része – írja a norvég nrk.no híradása alapján a 24.hu.

A 39. percben történt a baleset, amikor az ugráló drukkerek alatt eltört a lelátó egy része, és néhányan lezuhantak egy lyukon. A Bodø/Glimt kapusa, Nikita Haikin kétségbeesetten integetett Ola Hobber Nilsen játékvezetőnek, aki gyorsan leállította a játékot.

A kiérkező orvosok négy embert vizsgáltak meg, akik közül egyet kellett kórházba szállítani, a sérülése mértékéről viszont nincs hír. Annyi biztos, hogy eszméleténél volt. A többieket a helyszínen látták el.

A lelátónak ezt a részét ki kellett üríteni, és csak ezt követően, mintegy negyven perc elteltével folytatódhatott az összecsapás. A meccset a Bodø/Glimt nyerte meg 2–0-ra.

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