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Nyitókép: MTI/AP/Vincent Thian

Mexikói Nagydíj: Leclerc volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

Infostart / MTI

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Mexikói Nagydíj pénteki, első szabadedzésén.

A második legjobb köridőt a világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője autózta, aki csütörtökön nem érezte jól magát - csapata tájékoztatása szerint vírusos megbetegedésből lábadozik -, ezért felmentést kapott a részvétel alól a sajtónapon.

A harmadik Frederik Vesti, a Mercedes dán tartalékpilótája lett, és a japán Ivasza Ajumu személyében Red Bull tartalékversenyzője is az első hat között végzett.

A 71 körös futam vasárnap - magyar idő szerint - 21 órakor rajtol. Az éllovas Antonellinek már csak két pontot kell szereznie, hogy megnyerje a vb-címet, ugyanis jelenleg 123 pont az előnye csapattársával, a brit George Russell-lel szemben öt versennyel a szezon vége előtt.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:18.128 perc

2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 0.659 másodperc hátrány

3. Frederik Vesti (dán, Mercedes) 0.733 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 0.738 mp h.

5. Ivasza Ajumu (japán, Red Bull) 0.985 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1.082 mp h.

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