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Vincent Kompany, a München vezetõedzõje a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 7. fordulójában játszott Bayern München- Dortmund mérkõzésen Münchenben 2025. október 18-án. A találkozót a bajor csapat nyerte 2-1-re.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Már tudják az orvosok, mi baja van a Bayern vezetőedzőjének

Infostart

Vincent Kompany agyhártyagyulladást kaphatott, emiatt esett össze múlt pénteken. Már otthonában lábadozik.

Kompany múlt pénteken esett össze, miközben a Bayern München Säbener Straße-i edzőközpontjában a második csapat edzését figyelte. Ahogy arról először a TZ (Tageszeitung), majd később a Bild című lap beszámolt, a német rekordbajnok vezetőedzője az esés következtében a vállát is kificamította. A 40 éves szakembert azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok kivizsgálták.

„Meglátogattam Vince-t a kórházban. Jó hangulatban van, és úgy tűnik, napról napra jobban érzi magát. Ez nagyon biztató” – mondta Aaron Danks másodedző, aki Kompanyt helyettesítette az 1. FC Magdeburg ellen 6–1-re megnyert kupamérkőzésen

A hírek szerint Kompany már az összeesés napján erős fejfájásra panaszkodott. Azóta alapos neurológiai vizsgálatokon esett át.

A Bild értesülései szerint az orvosok a fejjel kapcsolatos problémákra összpontosítanak a diagnózis felállítása során. A vizsgálatok során gyorsan kizárták a sztrókot és a szívrohamot.

Kompany az összeesését megelőző napokban vírusos fertőzéssel is küzdött. Emiatt többek között kihagyta az utolsó edzést, valamint az Arsenal elleni (2–2-re végződött) Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatót is.

Max Eberl, a Bayern elnöke szerint agyhártyagyulladás volt a kiváltó ok. Megerősítette, hogy az edző hazatérhetett az otthonába. A Kickernek ezt nyilatkozta:

„Az ő esetében a »rehabilitáció« pihenést és gyógyszeres kezelést jelent – és nagyon-nagyon bízom benne, hogy hamarosan újra ott áll majd az oldalvonal mellett, százszázalékos formában. Természetesen az orvosoknak kell zöld utat adniuk, és amikor az orvosok azt mondják, hogy készen áll a visszatérésre, biztos vagyok benne, hogy ő is ugyanígy fog vélekedni. Mindvégig hangsúlyoztuk, hogy megadjuk neki a szükséges időt. ezért beszéltünk már a kezdetektől fogva hetekben mérhető időtartamról.”

Egyelőre nem világos, mennyi ideig nem tud dolgozni Vincent Kompany. A Bild információi szerint biztosan kihagyja a Dortmund elleni (október 31.), az Atlético Madrid elleni idegenbeli (november 3.), valamint a Mainz elleni (november 7.) mérkőzéseket. Kompany várhatóan a novemberi válogatott szünet után térhet vissza.

Marcel Reif német újságíró szerint Kompany felépülése hetek helyett hónapokig is eltarthat. „Ez nem csupán egy enyhe megfázás. Ez komoly dolog. A feleségem orvos, ő mondta nekem. Szóval hagyjuk a találgatásokat! Még egy hétköznapi megfázás is gyakran hatással van a szívizomra. Ez komoly ügy” – fogalmazott. A Sport BILD-nek nyilatkozva Reif hozzátette: reméli, hogy egy darabig nem látja Kompanyt. „Egy ideig nem akarom látni, nem akarok hallani felőle, semmi ilyesmi. Hadd lábadozzon békében; ez a lényeg. Minden más másodlagos. A Bayern meg fogja oldani. Sokkal fontosabb, hogy teljesen felépüljön” – zárta gondolatait.

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Kezdőlap    Sport    Már tudják az orvosok, mi baja van a Bayern vezetőedzőjének

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