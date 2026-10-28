Újabb botrányt okozott az ifjú Barça-csillag apja

A jól ismert spanyol lap, az El Español kiadványa, a Crónica Global által idézett szemtanúk állítása szerint Nasraoui egy vita hevében arcon köpött egy női alkalmazottat a barcelonai repülőtér egyik kávézójában. A lap beszámolója szerint – amely a gála másnapján jelent meg – a konfliktus tettlegességig fajult.

A felháborodott szemtanúk közbeléptek, mire Nasraoui rájuk is rátámadt. Yamal apja állítólag felkapott egy széket, hogy feléjük dobja, ám ekkor közbelépett a repülőtéri rendőrség. Az incidens ellenére Nasraoui végül minden további akadály nélkül felszállhatott a Londonba tartó gépre.

A vita állítólag egy kabát miatt robbant ki: Nasraoui egy tiltott helyen hagyta a ruhadarabját, és figyelmen kívül hagyta az udvarias kéréseket, hogy tegye arrébb; ehelyett kiabálni kezdett az alkalmazottal, megfenyegette, majd arcon köpte őt.

Ha a spanyol sajtóhírek igaznak bizonyulnak, az tovább rontja Yamal apjának amúgy is kétes megítélését.

Amikor fia – akárcsak egy évvel később – üres kézzel távozott a 2025-ös Aranylabda-gáláról, Nasraoui összeesküvést sejtett Yamal ellen. Úgy fogalmazott, hogy Dembélé kiválasztása „az embert érő legnagyobb erkölcsi sérelem”, és kijelentette: „valami nagyon furcsa dolog történt” a szavazás során. Állítólag az adott gálán még gúnyolódott is Dembélén. 2025 decemberében provokatív gesztusokkal ingerelte a Real Betis szurkolóit, ami miatt a biztonsági személyzetnek kellett közbelépnie.

2024 nyarán Nasraouit megkéselték és súlyosan megsebesítették, miután heves vitába keveredett lakóhelye, Rocafonda környékének lakóival. A vita állítólag amiatt mérgesedett el, hogy valaki egy erkélyről vízzel öntötte le őt. 2023-ban pedig testi sértés és rongálás miatt ítélték el, miután fizikailag rátámadt a VOX nevű jobboldali populista párt választási kampánystandjára. Nasraoui korábban az epilepsziája miatt szedett erős gyógyszereknek tulajdonította érzelmi, olykor erőszakos kitöréseit.

Hétfőn, egy Aranylabda-gálát követően Yamal nagybátyja, Abdul Abdellaoui vette át Nasraoui szerepét, és viselkedett rossz vesztesként. Egyetlen jó szava sem volt a győztes Harry Kane-ről, a döntést pedig élesen bírálta.

„Az unokaöcsém elképesztő volt, ő volt a világ legjobb játékosa, ezt mindenki tudja. Ha szereted a futballt, akkor Lamine játékát nézed, nem Harry Kane-ét. Mivel Lamine fiatal, mindig azt mondják: »Van még ideje, hiszen 19 éves.« Ezért nem adják oda neki a díjat. Harry esetében viszont – akinek már csak nagyjából három napja van hátra a futballban – azt mondják: »Gyerünk, adjuk oda neki a díjat!« (...)” – nyilatkozta az El Chiringuito TV-ben.

Yamal édesapja, Nasraoui érintettségével kapcsolatban egyelőre semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg az incidenst. Nem világos, hogyan utazhatott el, vagy maradhatott szabadlábon egy ilyen eset után. Ha az események valóban úgy zajlottak, ahogy a Cronica Global állítja, akkor elvileg el kellett volna tiltani a repüléstől. A kérdőjelek továbbra is fennállnak.