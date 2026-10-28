ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.09
usd:
329.98
bux:
145470.38
2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lamine Yamal, az FC Barcelona játékosa a labdarúgó spanyol Király Kupa elõdöntõjének FC Barcelona-Atlético Madrid visszavágó mérkõzésén Barcelonában 2026. március 3-án. Az FC Barcelona 3-0-ra gyõzött, de 4-3-as összesítéssel az Atlético Madrid jutott a döntõbe.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Enric Fontcuberta

Újabb botrányt okozott az ifjú Barça-csillag apja

Infostart

Lamine Yamal édesapja, Mounir Nasraoui ismét súlyos vádakkal néz szembe. A hírek szerint csúnya botrányt okozott, mielőtt elindult volna a londoni Aranylabda-gálára.

A jól ismert spanyol lap, az El Español kiadványa, a Crónica Global által idézett szemtanúk állítása szerint Nasraoui egy vita hevében arcon köpött egy női alkalmazottat a barcelonai repülőtér egyik kávézójában. A lap beszámolója szerint – amely a gála másnapján jelent meg – a konfliktus tettlegességig fajult.

A felháborodott szemtanúk közbeléptek, mire Nasraoui rájuk is rátámadt. Yamal apja állítólag felkapott egy széket, hogy feléjük dobja, ám ekkor közbelépett a repülőtéri rendőrség. Az incidens ellenére Nasraoui végül minden további akadály nélkül felszállhatott a Londonba tartó gépre.

A vita állítólag egy kabát miatt robbant ki: Nasraoui egy tiltott helyen hagyta a ruhadarabját, és figyelmen kívül hagyta az udvarias kéréseket, hogy tegye arrébb; ehelyett kiabálni kezdett az alkalmazottal, megfenyegette, majd arcon köpte őt.

Ha a spanyol sajtóhírek igaznak bizonyulnak, az tovább rontja Yamal apjának amúgy is kétes megítélését.

Amikor fia – akárcsak egy évvel később – üres kézzel távozott a 2025-ös Aranylabda-gáláról, Nasraoui összeesküvést sejtett Yamal ellen. Úgy fogalmazott, hogy Dembélé kiválasztása „az embert érő legnagyobb erkölcsi sérelem”, és kijelentette: „valami nagyon furcsa dolog történt” a szavazás során. Állítólag az adott gálán még gúnyolódott is Dembélén. 2025 decemberében provokatív gesztusokkal ingerelte a Real Betis szurkolóit, ami miatt a biztonsági személyzetnek kellett közbelépnie.

2024 nyarán Nasraouit megkéselték és súlyosan megsebesítették, miután heves vitába keveredett lakóhelye, Rocafonda környékének lakóival. A vita állítólag amiatt mérgesedett el, hogy valaki egy erkélyről vízzel öntötte le őt. 2023-ban pedig testi sértés és rongálás miatt ítélték el, miután fizikailag rátámadt a VOX nevű jobboldali populista párt választási kampánystandjára. Nasraoui korábban az epilepsziája miatt szedett erős gyógyszereknek tulajdonította érzelmi, olykor erőszakos kitöréseit.

Hétfőn, egy Aranylabda-gálát követően Yamal nagybátyja, Abdul Abdellaoui vette át Nasraoui szerepét, és viselkedett rossz vesztesként. Egyetlen jó szava sem volt a győztes Harry Kane-ről, a döntést pedig élesen bírálta.

„Az unokaöcsém elképesztő volt, ő volt a világ legjobb játékosa, ezt mindenki tudja. Ha szereted a futballt, akkor Lamine játékát nézed, nem Harry Kane-ét. Mivel Lamine fiatal, mindig azt mondják: »Van még ideje, hiszen 19 éves.« Ezért nem adják oda neki a díjat. Harry esetében viszont – akinek már csak nagyjából három napja van hátra a futballban – azt mondják: »Gyerünk, adjuk oda neki a díjat!« (...)” – nyilatkozta az El Chiringuito TV-ben.

Yamal édesapja, Nasraoui érintettségével kapcsolatban egyelőre semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg az incidenst. Nem világos, hogyan utazhatott el, vagy maradhatott szabadlábon egy ilyen eset után. Ha az események valóban úgy zajlottak, ahogy a Cronica Global állítja, akkor elvileg el kellett volna tiltani a repüléstől. A kérdőjelek továbbra is fennállnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Újabb botrányt okozott az ifjú Barça-csillag apja

botrány

lamine yamal

mounir nasraoui

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: akár új választásokra is sor kerülhet Izraelben

Csicsmann László: akár új választásokra is sor kerülhet Izraelben
Parlamenti választások voltak kedden Izraelben. Egyelőre az előzetes eredmények (exit poll) ismertek, a szavazatok feldolgozottsága pedig 60 százalék körül jár, de ezek alapján patthelyzet körvonalazódik. A választásokról az InfoRádió Csicsmann László Közel-Kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezte.
 

Választás Izraelben – Bejnamin Netanjahu pártja vezet 60 százalékos feldolgozottságnál

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.28. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Árokszállási Zoltán az MBH Elemzési Centrum igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vezérváltás a Szigetnél: 15 év után új vezető érkezik

Vezérváltás a Szigetnél: 15 év után új vezető érkezik

Átalakul a Sziget Fesztivált szervező Sziget Zrt. vezetése: 15 év után távozik a cég éléről Kádár Tamás, akinek helyét Filutás Anna veszi át – írja a HVG.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is rendeltél ilyen Stitch figurát a Temuról? Azonnal cselekedj, súlyos veszélyre figyelmeztet a hatóság

Te is rendeltél ilyen Stitch figurát a Temuról? Azonnal cselekedj, súlyos veszélyre figyelmeztet a hatóság

Leválhat a műanyag Stitch-figura füle, és a kis alkatrészt a gyerekek lenyelhetik.

BBC
Business Sport Travel Science
Dozens feared dead after two trains collide south of Madrid

Dozens feared dead after two trains collide south of Madrid

More than 500 passengers were travelling on the trains involved, and an initial death toll of 10 "will almost certainly rise" an official says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 27. 21:23
Az Arsenaltól elküldték, mégis ma a világ legjobb játékosaként ünneplik
2026. október 27. 17:02
Harry Kane aranylabdája nemcsak a Bayernnek, hanem az egész Bundesligának fontos
×
×