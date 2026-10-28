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Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juanjo Martin

A Real Madrid bocsánatot kért

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A Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kér a francia sztárjának, Kylian Mbappénak tulajdonított vitatott megjegyzések nyomán kialakult botrány miatt.

Ez a legújabb fordulat abban a válsághelyzetben, amely nagy felháborodást váltott ki Kínában. A játékos korábban már maga is bocsánatot kért a kínai néptől. Mindkét lépés célja az, hogy csillapítsák azt a vihart, amely már a kereskedelmi szponzorációt és a La Liga-mérkőzések közvetítését is érintette.

A spanyol klub közbelépésére azt követően került sor, hogy Mbappé maga is bocsánatot kért egy szatirikus képpel kapcsolatos megjegyzéséért; a képen őt a korábbi kínai vezetőhöz, Mao Ce-tunghoz hasonlították. Javier Tebas, a spanyol liga elnöke szintén bocsánatot kért a liga nevében. A spanyol labdarúgásra nehezedő nyomás – hogy rendezze a helyzetet, és helyreállítsa kapcsolatát a kínai szurkolókkal és partnerekkel – napról napra nő.

A Real Madrid közleményében szerepel: „A Real Madrid bocsánatot kér a kínai néptől mindazon sérelmekért, amelyeket játékosunk, Kylian Mbappé közelmúltbeli megjegyzései okozhattak. Klubunk mély tisztelettel viseltetik Kína, történelme, kultúrája és polgárai iránt, csakúgy, mint azon kínai szurkolók milliói iránt, akik szeretetükről és csodálatukról biztosítják a Real Madridot.

A klub csatlakozik Kylian Mbappé nyilvános bocsánatkéréséhez, amelyben a játékos maga is sajnálatát fejezte ki korábbi szavai miatt, egyúttal megerősítve a kínai nép iránti tiszteletét. A Real Madrid megerősíti elkötelezettségét a tisztelet, a békés együttélés és a kultúrák közötti megértés értékei mellett, és kifejezi szándékát, hogy tovább erősítse a Kínával és polgáraival fennálló baráti és szeretetteljes kötelékeket.”

Mbappé is hivatalos közleményt adott ki, amelyben elismerte, hogy a szatirikus képpel kapcsolatos megjegyzése nem volt helyénvaló. Elismerte, hogy szavaival sokak érzéseit sértette meg Kínában, valamint a világszerte élő kínai közösségekben.

A Real Madrid sztárja így fogalmazott: „Egy közelmúltbeli interjú során megjegyzést tettem egy rólam készült képre, ám a megjegyzésem nem volt helyénvaló. Mostanra beláttam, hogy ezzel sokak érzéseit sértettem meg Kínában és a világszerte élő kínai közösségekben.” Hozzátette: „Elnézést kérek mindenkitől, akit a szavaim megbántottak, hiszen egyáltalán nem ez volt a szándékom. Mély tisztelettel viseltetek a kínai nép és történelme iránt, és őszinte sajnálatomat fejezem ki.”

A válság azt követően éleződött ki, hogy sajtóhírek szerint

a kínai állami televízió, a CCTV felfüggesztette a La Liga-mérkőzések – köztük az Mbappé részvételével zajló találkozók – közvetítését, továbbá eltávolította a játékost ábrázoló reklámokat és videoklipeket.

Ezt követően kínai vállalatok bontottak kereskedelmi együttműködést a francia sztárral. Köztük volt a Tungpeng italgyártó, a Mengniu tejipari vállalat és a Milkground sajtkészítő cég is; mindannyian a szatirikus képpel kapcsolatos megjegyzései nyomán kialakult vitára hivatkoztak.

Az ügy hatásai elérték a Tungcsiuti nevű kínai sportplatformot is, amely a 2026-os Aranylabda-rangsorban Mbappé nevét egy olyan kifejezésre cserélte, amelynek jelentése: „ez a személy nem létezik”. A francia játékos egyébként az angol Harry Kane mögött a második helyen végzett.

Tebas a spanyol liga nevében bocsánatot kért a kínai néptől. Hangsúlyozta, hogy a liga partnereivel és az érintett felekkel együttműködve dolgozik a válság megoldásán, kiemelve annak fontosságát, hogy megóvják azokat a kapcsolatokat, amelyeket a spanyol labdarúgás az évek során Kínával kiépített.

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