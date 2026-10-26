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Bruno Fernandes, a Manchester United játékosa, miután megszerezte csapata első, egyenlítő gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Manchester City-Manchester United mérkőzésén a manchesteri Etihad Stadionban 2024. december 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Válságtanácskozás a Manchester Unitednél

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A Manchester United vezetősége válságtanácskozást tart arról, menesszék-e Michael Carrick menedzsert, miután a csapat vasárnap az Old Traffordon súlyos vereséget szenvedett a Bournemouthtól. Carrick állása nagy veszélybe került.

A 3–0-s, megalázó vereséget követően Carrick határozottan nyilatkozott; hangsúlyozta, nem számít arra, hogy menesztik posztjáról.

„Teljesen tisztában vagyok a helyzettel” – mondta jövőjével kapcsolatban. – „Őszintén szólva nem számítok semmi különösre. Teszem tovább a dolgom, ahogy eddig, és imádom ezt a helyet.”

A Guardian értesülései szerint azonban a United vezetősége komolyan fontolgatja a szakember menesztését; a klubon belül sokan arra számítanak, hogy Carricknek távoznia kell.

Amennyiben edzőváltásra kerül sor, Jason Wilcox, a United sportigazgatója továbbra is Eddie Howe-t tartja a legideálisabb jelöltnek. Úgy tudni, Wilcox már fel is vette a kapcsolatot Newcastle korábbi menedzserevel.

Howe megszerzése kevésbé lenne költséges, mint a szintén nagyra tartott Unai Emeryé, hiszen az Aston Villa mintegy 20 millió fontot kérne a spanyol szakember elengedéséért.

Julian Nagelsmannt, a német válogatott és a Bayern München korábbi szakvezetőjét a United játékosmegfigyelési igazgatója, Christopher Vivell pártolja – aki állítólag már puhatolózott is honfitársánál –, ám a United labdarúgással kapcsolatos stratégiáját irányító Sir Jim Ratcliffe döntésénél valószínűleg Wilcox véleménye nyom majd többet a latban. Szintén a lehetséges jelöltek között emlegetik Antonio Contét is.

Carrick így nyilatkozott: „Mindig azt teszem, ami a klub számára a legjobb – bármilyen döntés is szülessen. Szóval ennyi az egész. Nem számítok semmire, sem így, sem úgy. Nehéz helyzet ez, kár lenne tagadni. Hogy pontosan mi várható, és mi következik ezután, azt őszintén szólva nem tudom. Mindig a tőlem telhető legjobbat nyújtom a klubért, és ezen most sem fogok változtatni. Szeretem a munkámat, és érzem a felelősséget – majd meglátjuk, mi történik.”

A United a hatodik vereségét szenvedte el az összes sorozatot figyelembe véve az elmúlt 12 mérkőzésen. A bajnokságban ebben a szezonban eddig csupán egyszer nyert, így a 16. helyen áll. Legutóbb szeptember 10-én, a Bajnokok Ligájában a Szabah ellen tudott nyerni.

A Guardian figyelmeztetett arra, hogy a klub nem jelenthette be az edző menesztését, amíg nem tájékoztatja a New York-i tőzsdét – amely hétvégén zárva tart. Januárban Ruben Amorim elküldéséről a döntés vasárnap este született meg – közvetlenül az edző indulatos sajtótájékoztatója után, amelyet a Leeds elleni döntetlent követően tartott –, de a bejelentésre csak másnap került sor.

A mérkőzés végén Carrick külön figyelmet fordított arra, hogy megtapsolja a hazai szurkolókat; a Stretford End lelátója előtt elhaladva a mellkasára szorította a kezét. Amint Carrick eltűnt az öltözőfolyosón, a menedzsert követő Bruno Fernandest – a többi United-játékossal együtt – füttykoncert fogadta.

Azzal kapcsolatban, hogy miért hagyta ki a kezdőcsapatból a hétközi, Como elleni Bajnokok Ligája-vereség után a taktikát bíráló csapatkapitányt, Bruno Fernandest – aki végül csereként sem lépett pályára –, Carrick így fogalmazott: „Mindig adódnak olyan pillanatok, amikor az ember olyan döntéseket próbál hozni, amelyek megváltoztathatják a játék menetét és fordulatot hozhatnak. Ma ezeket a döntéseket hoztuk meg.”

Harry Maguire, aki Fernandes távollétében a United csapatkapitányi karszalagját viselte, hangsúlyozta, hogy a keret „teljes mértékben kiáll” Carrick mellett. Elmondta: „Amikor a múlt szezonban csatlakozott a csapathoz, sikerült fordítania a dolgokon, és kiharcolta a Bajnokok Ligája-szereplést.”

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